Recapturan a 'El Niño' de la Unión en CDMX

Ángel “N”, alias “El Niño” de la Unión, presunto operador de una célula vinculada al grupo criminal La Unión Tepito, fue reaprehendido por violar las condiciones de libertad asistida, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad.

Ángel “N” fue detenido en febrero de 2022, acusado del delito de robo calificado ocurrido en una tienda de autoservicio, ubicada en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Libertad condicional

En junio de ese año, Ángel “N” fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión por ese delito; además se le impuso el pago de una multa y la reparación del daño.

En ese proceso, el juez le concedió la posibilidad de seguir su condena bajo libertad asistida, siempre y cuando respetara las medidas impuestas.

Narcomenudeo X

Narcomenudeo

Sin embargo, dos años después se abrió una nueva investigación en su contra por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, expediente en el que también obtuvo una suspensión condicional del proceso con la condición de acudir a firmar mensualmente durante seis meses.

Durante una audiencia de revisión realizada el 20 de noviembre del año pasado, la autoridad judicial advirtió el incumplimiento de dichas medidas, motivo por el cual ordenó su reaprehensión y notificó a la Fiscalía.

Tras labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación localizaron a Ángel “N” en la colonia Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde fue detenido el pasado jueves, informó la fiscalía general de Justicia capitalina.

El imputado fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Como establece la ley, Ángel “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente, señaló la FGJCDMX.

