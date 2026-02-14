Continúa Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex HOY sábado de 14 febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer la mañana de este sábado 14 de febrero de 2026 que la Fase I de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene debido a altos niveles de contaminación

Con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, se emiten estas recomendaciones.

En su boletín de las 10:00 horas la CAMe señaló que se busca disminuir la exposición de la población a altos niveles de contaminación y reducir riesgos a la salud. La medida se aplica en la Ciudad de México y el Estado de México, ante condiciones meteorológicas adversas que favorecen la acumulación de ozono.

Recomendaciones para la población

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente:

Niños

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares

Se recomienda:

Evitar ejercicio, actividades cívicas, culturales y recreativas al aire libre.

Suspender eventos masivos en el horario crítico.

No fumar, particularmente en espacios cerrados.

Consultar la App “Aire”, el sitio oficial o redes sociales para conocer la calidad del aire en tiempo real.

Doble Hoy No Circula

Entre las 5:00 y 22:00 horas, deberán suspender circulación:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0.

Vehículos sin holograma (foráneos, nuevos, pase turístico).

50% de unidades de gas L.P. sin válvula de desconexión seca (terminación PAR).

Vehículos de carga de 6:00 a 10:00 horas.

Taxis con restricción, de 10:00 a 22:00 horas.

VEHÍCULOS EXENTOS

Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades con holograma tipo exento.

Vehículos de emergencia y servicios urbanos.

Transporte escolar autorizado.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso vigente.

Motocicletas.

Transporte de productos perecederos con sistema de refrigeración.

Medidas para reducir emisiones

Con el fin de disminuir la contaminación, se solicita a la población:

Priorizar el trabajo a distancia y trámites en línea.

Evitar el uso de aerosoles, solventes y pinturas.

Cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.

Revisar instalaciones de gas doméstico.

Reducir el consumo de combustibles en el hogar.

