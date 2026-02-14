Suman 10 heridos tras agresiones en operativo de Cuauhtémoc, CDMX; denuncia robos

La agresión que de la que fue víctima la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega y su equipo durante un operativo ayer por la noche, dejó como saldo 10 lesionados, de los cuales dos presentan fracturas.

Le rompieron una costilla

Consta en la carpeta de investigación con terminación 00195/ 02-2026 de la Ciudad de México, que las funcionarias que tienen lesiones en los huesos son dos mujeres una de 29 años y otra 31 años de edad. Además, la secretaria particular de la edil fue diagnosticada con una costilla rota.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega fue golpeada en el rostro durante un operativo. Especial

La denuncia fue presentada por la alcaldesa y su equipo tras las agresiones que ocurrieron en avenida San Cosme, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc durante un operativo de retiro de comercio informal que no contaban con permisos.

El expediente se inició por los delitos de lesiones dolosas, amenazas, robo calificado y robo a transeúnte, éstos últimos porque además de los golpes los servidores públicos fueron víctimas del robo de sus pertenencias como carteras y celulares.

Diana Sánchez Barrios

Rojo de la Vega señaló a la lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios como la responsable de mandar a un grupo de más de 100 personas para que la agredieran y amenazaran mientras realizaba la diligencia en coordinación de la Policía Auxiliar y funcionarios de distintas áreas de la Alcaldía.