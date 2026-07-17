Marchas, cierres y concentraciones para hoy 17 de julio en CDMX; afectaciones y alternativas viales

Este viernes la Ciudad de México será escenario de diversas movilizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, además de actividades culturales y deportivas. Las autoridades de tránsito anticipan cierres parciales, tránsito lento y desvíos en varios puntos de la capital, por lo que se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público salir con tiempo adicional y planear rutas alternas.

Marcha en Tlalpan

09:00 horas – Padres, Madres y Trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”

La movilización se realizará en Av. San Fernando No. 86, Col. Belisario Domínguez, Alcaldía Tlalpan, frente al hospital. Los manifestantes rechazan el proyecto que busca reducir el área verde para construir estacionamiento y albergue. Se prevén cierres en San Fernando y afectaciones en vialidades cercanas como Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan.

Concentraciones en distintos puntos de la ciudad

06:30 horas – Brigada de Búsqueda “Armadillos del Ajusco”

La concentración será en la estación Chabacano del Metro (líneas 2, 8 y 9), sobre Calzada San Antonio Abad, Col. Obrera, Cuauhtémoc. Se recomienda evitar la zona por la presencia de grupos organizados y posible saturación en accesos al transporte público.

08:00 horas – Movimiento Estudiantil del IPN

Se reunirán en la Dirección de Formación e Innovación Educativa del IPN, Av. Wilfrido Massieu No. 326, Col. Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero. El tránsito podría verse afectado en Eje Central, Montevideo y Vallejo, por lo que se sugiere utilizar Circuito Interior como alternativa.

15:00 horas – Colectivo “República Pacheca”

La concentración será en Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Cuauhtémoc. Se esperan cierres parciales en Chapultepec y afectaciones en Florencia y Reforma.

15:00 horas – Sembrando Solidaridad Cuernavaca

Se reunirán en el Parque de la Bombilla, Av. de la Paz e Insurgentes Sur, Col. Chimalistac, Álvaro Obregón. El tránsito en Insurgentes Sur podría verse afectado, especialmente en dirección a San Ángel.

15:30 horas – Liberación Animal Mx

La protesta se realizará frente a la Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Cuauhtémoc. Se prevén cierres en Dr. Velasco, Dr. Andrade y Eje Central, con impacto en la circulación hacia el Centro Histórico.

Reuniones sindicales

Durante el día, trabajadores de distintas alcaldías acudirán a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Cuauhtémoc. Esto podría generar afectaciones en Fray Servando, Congreso de la Unión y Eje 1 Oriente.

Recomendaciones viales

Evitar el primer cuadro de la ciudad durante la mañana y tarde.

Usar Circuito Interior, Viaducto y Periférico como rutas alternas.

Considerar el Metro y Metrobús como opciones de traslado, aunque se prevé alta afluencia en estaciones cercanas a las movilizaciones.