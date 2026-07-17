Detectan dos bandas de policías en la CDMX; suman 6 detenidos

Las autoridades de la CDMX identificaron dos bandas delictivas dedicadas al robo: una integrada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otra por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Ambas células están relacionadas con al menos cinco carpetas de investigación cada una.

Red integrada por agentes de la PDI

La primera red criminal fue detectada por la propia FGJ y estaría conformada por al menos 12 agentes de investigación en activo.

Según fuentes ministeriales, uno de los presuntos integrantes, identificado como Elton “N”, ya fue detenido en cumplimiento de un mandato judicial.

Las mismas fuentes confirmaron que existen actualmente otras 10 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra del resto de los elementos en activo identificados.

Todos ellos se encuentran vinculados a tres carpetas de investigación abiertas por el delito de robo a casa habitación con violencia.

Operativo contra policías de la SSC

La segunda célula fue desarticulada parcialmente por la SSC, tras integrarse dos carpetas de investigación por los delitos de robo calificado y tentativa de homicidio.

La noche del miércoles, personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, apoyado por agentes de la Fiscalía, desplegó un operativo sorpresa en las instalaciones del Sector Oasis, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, para ejecutar cinco órdenes de aprehensión en contra del mismo número de policías adscritos a dicho sector.

En el lugar, los agentes ministeriales notificaron la orden de captura a tres mujeres policías por el delito de robo calificado, así como a dos hombres uniformados acusados de robo calificado y tentativa de homicidio calificado.

Tras leerles sus derechos constitucionales, los cinco oficiales fueron trasladados de inmediato a distintos centros penitenciarios de la Ciudad de México para quedar a disposición del juez que los requiere.

SSC reafirma combate a la corrupción

A través de un comunicado oficial, la SSC rechazó de manera enérgica cualquier conducta contraria a los protocolos de actuación policial que vulnere los derechos de la ciudadanía o manche el prestigio de la corporación.

La dependencia reiteró que el combate a la corrupción es un eje prioritario, por lo que continuará colaborando con la Fiscalía para detener a los 10 agentes de la PDI que continúan prófugos de la justicia.

*mcam