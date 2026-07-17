Covid-19 repunta en CDMX durante el Mundial; lidera contagios en México

La Ciudad de México se mantiene como la entidad con el mayor repunte de Covid-19 en el país, una tendencia que se ha acentuado durante el Mundial de Futbol, al concentrar el mayor número de contagios confirmados y mantenerse entre las entidades con más defunciones por esta enfermedad.

De acuerdo con el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza y Covid-19 de la Secretaría de Salud federal, el incremento ha sido sostenido desde el arranque del torneo mundialista.

Casos confirmados aumentan durante el Mundial

Al corte del 13 de junio, dos días después del inicio del Mundial, en la capital del país se habían confirmado 124 casos de Covid-19 mediante prueba de laboratorio y tres defunciones.

Del total de los casos de Covid-19, 65 corresponden a mujeres, es decir, 52.4 por ciento del total.

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Un mes después, al cierre de la semana epidemiológica 27, con información al 13 de julio, la Ciudad de México acumuló 11 mil 538 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) atendidos en las unidades de vigilancia, de los cuales 316 resultaron positivos a Covid-19, lo que representa una positividad de 2.7 por ciento. El número de decesos se mantiene en tres.

Esto significa que, desde el inicio del Mundial, los casos confirmados de Covid-19 en la capital pasaron de 124 a 316, un aumento de 192 contagios, equivalente a un incremento de 154.8 por ciento en apenas un mes.

CDMX encabeza los contagios en México

Con estos registros, la Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en casos confirmados de Covid-19. Le sigue el Estado de México, con 93 casos positivos y una defunción, de 5 mil 434 reportes de enfermedades respiratorias. El tercer lugar lo ocupa Hidalgo, con 3 mil 368 casos, 83 positivos a Covid y seis fallecimientos, la cifra de mortalidad más alta del país.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud informó que durante 2026 se han notificado 71 mil 720 casos de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER).

De ese universo, 855 casos fueron confirmados como COVID-19, equivalente a una positividad de 1.2 por ciento, además de 21 defunciones, con una letalidad de 2.5 por ciento.

Foto: Generada con IA.

Vigilancia epidemiológica continúa bajo modelo centinela

Una semana antes, en el reporte correspondiente al 8 de julio, la Secretaría de Salud Federal ya ubicaba a la Ciudad de México como la entidad con más contagios confirmados, al registrar 201 casos, seguida de Hidalgo (66), Estado de México (60), Zacatecas (36) y Jalisco (32), tendencia que se consolidó en la actualización más reciente.

La autoridad sanitaria recordó que la vigilancia epidemiológica del COVID-19 se mantiene bajo el modelo centinela, a través de las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER), donde la confirmación de casos se realiza exclusivamente mediante pruebas RT-PCR.

*mcam