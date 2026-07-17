SSC activa protocolos de revisión tras sismos en Chiapas; no sonó alerta sísmica en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana activó los protocolos de protección civil y realizó sobrevuelos de supervisión, luego de la actividad sísmica registrada la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas.

Los movimientos telúricos fueron imperceptibles en la mayor parte de la Ciudad de México, por lo que no se activó la alerta sísmica.

De acuerdo con los reportes preliminares del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento de mayor intensidad fue de magnitud 7.4, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 08:48:38 horas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Minutos después se registró un segundo sismo de magnitud 6.8, localizado a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, a las 08:48:41 horas, también con una profundidad de 10 kilómetros. Posteriormente, a las 09:15 horas, ocurrió otra réplica de magnitud 5.2, a 101 kilómetros al suroeste de Huixtla.

Tras los movimientos telúricos, que han continuado en las costas de Chiapas, la SSC informó a través de sus redes sociales que, aunque aunque no se amerita la activación de la alerta sísmica en la capital del país, se realizaron patrullajes preventivos y recorridos de supervisión, además de sobrevuelos con un helicóptero Cóndor.