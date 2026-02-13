Piden diputados jornada de vacunación contra el sarampión en cárceles de CDMX

Diputados del Congreso de la Ciudad de México pidieron a la subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México que se implemente una jornada de vacunación contra el sarampión dirigida a las personas privadas de la libertad, como una medida preventiva de salud pública y de protección a la ciudadanía en general.

La Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del recinto capitalino, Rebeca Peralta, advirtió que los centros penitenciarios no pueden ser vistos como espacios aislados, ya que mantienen un flujo constante de personas externas a través de las visitas familiares, lo que incrementa el riesgo de propagación de enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.

Muestra de una vacuna contra el sarampión y rubéola en una jornada de vacunación Cuartoscuro

Cada persona privada de la libertad puede registrar hasta 10 personas como visita, y aunque solo se permite el ingreso de hasta tres personas simultáneamente, los días de visita generan una movilidad constante entre los centros penitenciarios y la comunidad”, explicó.

Brotes son un peligro latente

Subrayó que, en caso de presentarse un brote dentro de los reclusorios, el riesgo no se limita a la población interna, sino que podría extenderse rápidamente a familiares, personal penitenciario y, posteriormente, a la ciudadanía en general.

Vacunar a las personas privadas de la libertad también es una medida de protección para quienes visitan los centros, si se llegara a presentar un brote al interior de los penales, hay una gran posibilidad que éste se propague al exterior debido a las miles de visitas que se registran”, enfatizó.

Por ello, exhortó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a las autoridades de salud de la Ciudad de México a coordinarse de manera inmediata para garantizar esquemas completos de vacunación en todos los centros de reclusión.

No se trata solo de proteger a quienes están internos, se trata de proteger a sus familias, al personal y a toda la ciudad. La salud pública no tiene muros”, concluyó.

