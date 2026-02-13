Hombre sube a un poste y moviliza a equipos de emergencia en Coyoacán

Fuerte movilización de equipos de emergencia se registró la mañana de este viernes 13 de febrero en la colonia Villa Panamericana, por un hombre que trepó a un poste de luz en la alcaldía de Coyoacán. El hombre se encontraba desnudo en la punta del poste, el cual sostenía diversos tipos de cableado. Una cámara de videovigilancia del C5 de la Ciudad de México, colocada a menos de un metro, captó el momento en que el sujeto se puso en riesgo.

La emergencia activó a personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a rescatistas de Protección Civil de la alcaldía de Coyoacán y al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para facilitar las labores de los rescatistas.

Bomberos y rescatistas salvaron a un hombre que trepó desnudo a un poste en Coyoacán, tras una hora y media de tensión. Ricardo Vitela

El hombre, que se encontraba a más de 20 metros de altura, fue abordado por personal del ERUM y Bomberos, quienes poco a poco se fueron acercando, asegurados por un sistema de cuerdas y arneses de seguridad. Los rescatistas trataron de convencerlo para que desistiera de permanecer en riesgo arriba del poste, pero el sujeto se resistía a dialogar, ya que temía ser detenido.

Momento de tensión durante el rescate

Hubo momentos de tensión y forcejeo en las ramas de un árbol, hacia donde el hombre se movió para evitar ser bajado por los equipos de emergencia. Pasó una hora y media hasta que el sujeto, ya en el árbol, reflexionó y accedió a ser rescatado y puesto a salvo.

Bomberos y rescatistas salvaron a un hombre que trepó desnudo a un poste en Coyoacán, tras una hora y media de tensión. Ricardo Vitela

Al descender, los bomberos entregaron al hombre a paramédicos del ERUM, quienes se hicieron cargo de su atención y lo trasladaron a un nosocomio público para recibir asistencia médica y psicológica.

Una acción de rescate con desgaste físico y psicológico, pero que terminó de manera satisfactoria para los cuerpos de emergencia, sobre todo por haber salvado una vida.