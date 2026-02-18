Sin Contingencia: Así los retrasos en el Metro CDMX este miércoles 18

El Metro da servicio diariamente a más de cuatro millones de usuarios. Te presentamos el avance, la saturación, el servicio y todos los pormenores que ocurren en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 18 de febrerode 2025.

Este día, usuarios se quejan de retrasos en algunas líneas, como la B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, misma en donde la revisión a un tren ha causado caos desde temprana hora.

En tanto, también hay servicio lento en la 3, que va de Indios Verdes a Universidad. Lo mismo pasa en la 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, aunque estas dos, sin aparentes fallas.

¿Cómo avanza el Metro hoy?

A las 6:08 horas, el Metro informó que el paso de los trenes es constante en las Líneas 1, 2, 7, A. y B, en donde reportó afluencia controlada.

Nueva Línea 1 y Línea 3

Desde el pasado 16 de noviembre de 2025 se encuentran abiertas todas las estaciones de la Línea 1, de Pantitlán a Chapultepec (dirección Observatorio, incluidas las tres que estaban pendientes: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Por otra parte, autoridades adelantaron que la Línea 3 del Metro requiere una modernización urgente, debido a las fallas que presenta constantemente.

Recientemente, dieron a conocer que los trabajos en la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad iniciarán a finales de enero 2026, aunque esto no se cumplió.

A los usuarios que se verían afectados por esta situación, se les pidió no adelantarse y esperar a que se dé la información oficial sobre el plan de trabajo, puesto que hasta ahora no se prevén cierres.

Quitan Contingencia

La noche del pasado martes 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) levantó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, por lo que quedó sin aplicación el Hoy No Circula para este miércoles 18 de febrero.

