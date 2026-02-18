Cae ‘dealer’ en Azcapotzalco; mujer ofrecía droga en escuelas de la zona

Luego de un cateo en una vivienda ubicada en Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), fue detenida una mujer que presuntamente ofrecía y vendía droga a estudiantes de varias escuelas de la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó del cateo en una propiedad ubicada en la avenida Antigua Calzada de Guadalupe, de la colonia San Marcos, en donde vecinos denunciaron que era utilizada como punto de venta y distribución de drogas.

La habitante de la vivienda, según las denuncias, permitía que las personas consumieran las sustancias en las inmediaciones. Además, fue señalada de posiblemente ofrecer narcóticos a estudiantes de cinco escuelas que se encuentran alrededor de la propiedad.

Aseguramiento de droga y detención

Aseguramiento en Azcapotzalco. Especial

Tras las denuncias, e llevaron a cabo labores de investigación, así como vigilancias fijas, móviles y discretas en las inmediaciones del inmueble, lo que permitió a los oficiales obtener datos de prueba suficientes y robustos que fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó la orden de aprehensión.

Derivado de lo anterior, se realizó un despliegue operativo y como resultado se aseguró 1 bolsitas de plástico que contenían un vegetal verde y seco con las características de la marihuana.

Asimismo, se detuvo a una mujer y a un hombre de 41 y 38 años de edad, respectivamente.

Detenido en Azcapotzalco. Especial

Por lo anterior, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado y los detenidos tras ser enterados de sus derechos de ley, y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Refuerzan combate a delitos en CDMX

La SSC y la Fiscalía capitalina reiteraron su compromiso de realizar acciones de prevención, investigación y combate a los delitos de alto impacto, como el robo de vehículo, para detener a los principales generadores de violencia que dañan a las y los habitantes de la Ciudad de México.

*mvg*