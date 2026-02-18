Registra alcaldía Álvaro Obregón disminución del 29.11% en delitos de alto impacto

Como resultado de la Estrategia 360 impulsada por el alcalde Javier López Casarín y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer y transformar la seguridad en Álvaro Obregón, la incidencia delictiva de alto impacto registró una disminución del 29.11% del 1 de enero al 15 de febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Estos resultados favorables son producto del trabajo coordinado y permanente entre la Alcaldía Álvaro Obregón y el Gobierno de la Ciudad de México, así como de la estrecha colaboración con la SSC capitalina. El intercambio de información estratégica y los operativos conjuntos han permitido fortalecer la presencia policial, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar acciones de prevención del delito en beneficio de las y los obregonenses.

La comparativa realizada con base en los datos oficiales de la SSC mostró que el robo a transeúnte en vía pública con violencia descendió 8.22%, mientras que el robo de vehículo sin violencia tuvo un descenso del 38.60%.

El robo a repartidor con y sin violencia también mostró una incidencia a la baja, en un 22.22%.

El robo a transeúnte en vía pública sin violencia descendió 44.44%, mientras que el homicidio doloso descendió significativamente en un 70.00%.

Otros delitos que también disminuyeron en un 100.00% fueron el robo de vehículo con violencia, el robo a pasajero a bordo del Metro con violencia, el robo a pasajero a bordo de taxi con violencia, el robo a pasajero a bordo de microbús con y sin violencia, y el robo a cuentahabiente saliendo del banco con violencia.

Los delitos de alto impacto que se mantuvieron con 00.00% de incidencia del 1 de enero al 15 de febrero tanto de 2025 como de 2026 fueron el secuestro, el robo a transportista con y sin violencia y el robo a pasajero a bordo del Metro sin violencia.

Estos resultados reflejan el impacto de las acciones coordinadas en materia de prevención, vigilancia y proximidad social implementadas en la demarcación por instrucciones del alcalde Javier López Casarín, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las y los obregonenses.

Cabe mencionar que los resultados positivos en materia de seguridad de Álvaro Obregón también fueron mencionados en el último reporte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, donde la demarcación se posiciona como la tercera alcaldía con la con mayor disminución de delitos de alto impacto en la comparativa entre enero de 2025 y enero de 2026, con un -33.79%.