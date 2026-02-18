Seguridad de la Ciudad de México, interés colectivo

Por: Fadlala Akabani

Hace unos días, desde la prensa, como en radio y televisión, fue creada e inflada una polémica artificial con base en sacar de contexto las palabras de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con respecto a la nueva data disponible sobre seguridad en la Ciudad de México.

Respaldada por la contundencia de la estadística, y literalmente delante de gráficas que muestran la evidente tendencia de decrecimiento en múltiples indicadores de inseguridad, Clara Brugada hizo mención de la importancia de equilibrar la información y que los medios dejasen de centrarse en la nota roja, proponiendo un acuerdo para comunicar con base en las evidencias.

Ello fue suficiente para que los medios masivos de comunicación comenzaran una campaña de ataques y denuesto contra Brugada Molina, acusándola de censura y represión. El colmo fue llegar a compararla con Felipe Calderón, que en plena crisis de violencia desbordada tras el irresponsable intento de legitimar su espuria presidencia, firmó, junto a más de 700 comunicadores, un Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, en marzo de 2011, por cierto, el año más violento de su sexenio con 27 mil homicidios.

El pacto de silencio calderonista fue aplaudido por comunicadores como Joaquín López-Dóriga y Carlos Loret de Mola, quienes, en la ceremonia de firma y con sendos discursos oficialistas, evidenciaron que, para sus patrones, los dueños de los medios de comunicación en México, la cuantiosa subvención del gobierno federal estaba por encima del derecho a la información de las y los mexicanos.

Numeralia a tener en cuenta, Felipe Calderón gastó en seis años 38 mil 725 millones de pesos de propaganda oficial en medios, 137.24% más que los 16 mil 324 millones de pesos erogados en el sexenio de Vicente Fox; pero, tan sólo 64.28% de lo gastado por Enrique Peña Nieto, quien hizo un despilfarro de 60 mil 237 millones de pesos de propaganda oficial a lo largo de su gobierno. Que a nadie sorprenda el añejo oficialismo de medios y comunicadores que hoy golpetean a la 4T bajo un manto de periodismo crítico e imparcial.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, no propuso un pacto de silencio comprado como sí lo hizo Felipe Calderón y el propio Peña Nieto; por el contrario, hizo un llamado a los medios a comunicar con base en resultados positivos y verificables. El 2025 marcó un punto de inflexión en materia de seguridad para la capital del país, porque tuvimos el número más bajo de delitos de alto impacto desde 2012. En 2025, crímenes como el homicidio doloso se redujeron 46% con respecto a 2019 y 9% en relación a 2024, registrando una tasa de 8.7 puntos porcentuales por cada 100 mil habitantes. Asimismo, es destacable que durante 43 días del año no hubo registro de este delito y fue 2025 el año con más baja incidencia de este ilícito desde 2013.

Los datos de 2025 muestran que la Ciudad de México es, cada día más, una metrópoli segura para las mujeres, pues el lacerante crimen del feminicidio se vio reducido en 35.3% con respecto a 2024. De igual manera, en 2025 y en relación a 2024, los delitos de violación y lesiones por arma de fuego presentaron reducciones de 17.5 y 15.6%, respectivamente. Este avance significativo en materia de seguridad indica que vamos avanzando en el sentido correcto, reduciendo delitos e impunidad y rindiendo cuentas.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, a todos nos conviene proyectar la Ciudad de México como lo que es, una ciudad segura y amistosa que está lista para abrirle las puertas al mundo.