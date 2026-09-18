Simulacro Nacional contará con operación histórica de altavoces en CDMX

Con un despliegue histórico de 28 mil 287 altavoces, distribuidos en 14 mil 156 postes y la integración de 119 mil 700 cámaras de videovigilancia, la capital del país se reporta lista para el próximo Simulacro Nacional, que se llevará a cabo este sábado a las 12:00 horas, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Así lo informó el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, en entrevista con Excélsior, quien detalló que este ejercicio incorporará, por primera vez, el sistema de difusión masiva ‘cell broadcast’ en teléfonos celulares.

El funcionario destacó que la efectividad de la red de altavoces ha mostrado un incremento sostenido, al registrar 98.2 por ciento en septiembre de 2024 y de 99.06 por ciento en septiembre de 2025, cifras que se ubican por encima del estándar internacional recomendado de 95 a 96 por ciento.

Entre los dos sistemas, estamos seguros que vamos a cubrir eficientemente la totalidad de la audiencia a la cual está destinada la comunicación", afirmó el coordinador al explicar la sincronización entre la infraestructura fija de la ciudad y la tecnología móvil.

El director del C5 reiteró que la realización del simulacro en sábado representa una oportunidad idónea para ensayar protocolos en escenarios alternos a las oficinas, como hogares, centros comerciales, parques y mercados.

En este sentido, hizo un hincapié en la importancia de mantener la calma y evitar la naturalización o subestimación de estos ejercicios preventivos.

Ningún simulacro, ninguna política de seguridad, de protección civil, de alertamiento puede funcionar sin la participación de la comunidad", afirmó.

Durante la jornada, la sala de crisis del C5 se activará formalmente como comité de emergencias, coordinando las acciones conjuntas de más de 20 instancias, entre las que destacan Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

Finalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía que las líneas de emergencia e instituciones de apoyo, encabezadas por el 911 y LOCATEL, se mantendrán operando de manera permanente, para atender cualquier reporte derivado de contingencias reales o simuladas, exhortando a la población a asumir una cultura de prevención activa.