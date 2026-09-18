Durante fiestas patrias, C5 recibió 33 reportes cada hora por incidentes

Durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México recibió cada hora, en promedio, 33 reportes relacionados con disturbios, quejas o incidentes por la quema de pirotecnia, informó su coordinador, Salvador Guerrero Chiprés.

En entrevista con Excélsior, el funcionario detalló que mil 346 reportes fueron registrados el 16 de septiembre, mientras que el día 15 se contabilizaron 283.

La cifra representa una disminución de 0.6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se recibieron mil 639 reportes de esta naturaleza.

Guerrero Chiprés señaló que el comportamiento fue distinto entre las alcaldías, Iztapalapa registró una disminución de 7.5 por ciento, mientras que Gustavo A. Madero tuvo un incremento de 6.6 por ciento; Cuauhtémoc aumentó 21.9 por ciento; Venustiano Carranza disminuyó 1.2 por ciento e Iztacalco presentó un incremento de 6.2 por ciento.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Entre las demarcaciones que registraron las mayores reducciones destacó Tláhuac, con 38 por ciento menos reportes; seguida de Coyoacán, con una disminución de 28.7 por ciento; Azcapotzalco, con 15.4 por ciento y Tlalpan, con 11.9 por ciento.

El coordinador del C5 precisó que las 21:00 horas fueron el momento con mayor número de reportes, principalmente relacionados con la quema de pirotecnia durante los festejos.

Guerrero Chiprés destacó que las alcaldías ubicadas en la periferia de la capital tuvieron una participación relevante en la reducción de los incidentes reportados.

“Es interesante observar cómo las periferias están contribuyendo de manera muy relevante a la disminución de los incidentes relacionados con quema de pirotecnia”.

El funcionario consideró que el fortalecimiento de la conciencia ciudadana en las distintas alcaldías puede contribuir a mejorar los resultados durante los próximos años, tanto en las zonas del centro como en las periferias.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Asimismo, destacó que la prevención debe involucrar a la ciudadanía y llamó a trasladar las experiencias de los festejos patrios a las próximas celebraciones de noviembre y diciembre.

“Celebrar con responsabilidad también es una forma de cuidar nuestra comunidad”, sostuvo, al insistir en que la prevención ante situaciones de riesgo es responsabilidad de todas y todos.

Respecto a los incidentes relevantes registrados durante las celebraciones patrias, Guerrero Chiprés mencionó incendios ocurridos en Tlalpan y Gustavo A. Madero, además de un aseguramiento realizado en el Centro Histórico por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El funcionario destacó que la participación responsable de la ciudadanía, aunada a las acciones de prevención y atención de las autoridades, contribuye a reducir riesgos durante este tipo de celebraciones.