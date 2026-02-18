Simulacro en avenida Juárez, CDMX: practican rescate de personas

Tras la activación de la Alerta Sísmica en altavoces y teléfonos celulares, entraron en función los protocolos del Ejército Mexicano, así como elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, la Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para iniciar el primer simulacro de 2026.

Este ejercicio se realizó bajo la hipótesis de un sismo generado a 11 kilómetros de la ciudad de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, con una magnitud de 7.2 grados en la escala de Richter.

En los escenarios hipotéticos instalados sobre la avenida Juárez, entre Paseo de la Reforma y la avenida Balderas, se presentó un incendio en el que trabajaron unidades de bomberos del Ejército Mexicano.

Las unidades de equipos especializados en búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Cruz Roja y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas rescataron a dos personas atrapadas tras un accidente vehicular, a una persona debajo de los escombros de una estructura colapsada y realizaron el rescate de otra persona mediante un sistema de descenso vertical.

Asimismo, los binomios caninos participaron en la localización y rescate de víctimas en estructuras colapsadas.

Dos helicópteros de la Agrupación Cóndores descendieron sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en el cruce con la calle de Bucareli, para trasladar a dos personas con heridas graves a un hospital.

Preparación ante un sismo real

Al término del simulacro, las autoridades puntualizaron que la preparación y la experiencia que se adquieren con estos ejercicios pueden marcar la diferencia antes, durante y después de un sismo.

