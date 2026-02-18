Simulacro en CDMX: Desalojan edificio de la STyFE en 7 minutos

Varias dependencias locales, la iniciativa privada y la población participaron en este simulacro regional de sismo entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Una de las dependencias participantes en este ejercicio, bajo la hipótesis de un sismo con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y magnitud de 7.2, fue la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), que se ubica en una zona altamente sísmica, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Desalojo por simulacro en CDMX. Ricardo Vitela

Al sonar las alertas en los diferentes dispositivos móviles y en algunas bocinas externas, las brigadas internas de Protección Civil de esta secretaría implementaron el protocolo de sismo para iniciar el desalojo o evacuación de todas las personas que se encontraban en el interior del inmueble.

Desalojan edificio de la STyFE en 7 minutos

El STyFE es un edificio que consta de planta baja y seis niveles más; para la evacuación se habilitaron las escaleras externas de emergencia, a fin de agilizar el desalojo de manera ordenada.

Conforme iban saliendo, los contingentes fueron dirigidos a una zona de seguridad sobre la calle Cerrada de Fray Servando, para la reagrupación y el censo correspondiente, de acuerdo con el protocolo.

Al término del simulacro, el personal de las brigadas internas de Protección Civil reagrupó a los contingentes para su regreso al inmueble y la reanudación de sus actividades normales.

El desalojo en este edificio llevó siete minutos durante la hipótesis de sismo de magnitud 7.2, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y concluyó con saldo blanco.

