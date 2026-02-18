Simulacro en CDMX: Desalojan edificio de la STyFE en 7 minutos
Varias dependencias locales, la iniciativa privada y la población participaron en este simulacro regional de sismo entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Una de las dependencias participantes en este ejercicio, bajo la hipótesis de un sismo con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y magnitud de 7.2, fue la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), que se ubica en una zona altamente sísmica, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.
Al sonar las alertas en los diferentes dispositivos móviles y en algunas bocinas externas, las brigadas internas de Protección Civil de esta secretaría implementaron el protocolo de sismo para iniciar el desalojo o evacuación de todas las personas que se encontraban en el interior del inmueble.
Desalojan edificio de la STyFE en 7 minutos
El STyFE es un edificio que consta de planta baja y seis niveles más; para la evacuación se habilitaron las escaleras externas de emergencia, a fin de agilizar el desalojo de manera ordenada.
Conforme iban saliendo, los contingentes fueron dirigidos a una zona de seguridad sobre la calle Cerrada de Fray Servando, para la reagrupación y el censo correspondiente, de acuerdo con el protocolo.
Al término del simulacro, el personal de las brigadas internas de Protección Civil reagrupó a los contingentes para su regreso al inmueble y la reanudación de sus actividades normales.
El desalojo en este edificio llevó siete minutos durante la hipótesis de sismo de magnitud 7.2, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y concluyó con saldo blanco.
*mvg*