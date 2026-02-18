Operativo contra robo de vehículo termina con tres unidades aseguradas

Una movilización de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y Guardia Nacional se registró en la colonia Merced Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

La diligencia ministerial se llevó a cabo en el número 328, de la calle de Heliodoro Valle, esquina con Zoquipa, por el motivo de receptación de vehículo con reporte de robo.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Al realizar el cateo, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia aseguraron un departamento y a un hombre, quien será presentado ante el ministro público de la Fiscalía capitalina del área de Recuperación de vehículos, en las oficinas del búnker para rendir su declaración.

Tres vehículos asegurados también fueron trasladados hacia la fiscalía capitalina para su investigación.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

*DRR*