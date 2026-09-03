Siguen denuncias por violencia e inseguridad en Santa Martha Acatitla

La situación de inseguridad y el constante atropello a los derechos humanos dentro del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, CDMX han vuelto a encender las alarmas tras una nueva denuncia de las internas sobre una agresión que aseguran, puso en riesgo la vida de una de ellas.

De acuerdo con reportes de las propias internas, el pasado domingo se registró un violento ataque en el segundo nivel de la estancia 206, perteneciente al Dormitorio A del penal. Señalaron que una reclusa identificada como Yamilet fue herida con al menos 10 puñaladas.

Las internas señalaron como presuntas responsables a dos reclusas: Sara, procesada por feminicidio, y otra mujer apodada "La diabla". Mencionaron que la agresión se originó por una disputa en el área y habría sido ejecutada bajo las órdenes de otra interna, Karla de León, alias "Bareto". Asimismo, identificaron a las internas Heily, Dafne, Nuvia, Bareto, Milton, "La diabla" y Sara como constantes perturbadoras del orden.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina confirmó a Imagen Noticias que el pasado 30 de agosto se registró una riña entre personas privadas de la libertad en el penal de Santa Martha Acatitla, la cual provocó que una de las involucradas presentara tres heridas superficiales, (no 10), ocasionadas por un objeto cortante de fabricación casera; por ello, fue trasladada a un hospital de manera preventiva, donde pidió su alta voluntaria, al presentar lesiones menores.

Señalaron que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, tomó las medidas necesarias para garantizar la convivencia entre las personas privadas de la libertad y evitar otro incidente entre las involucradas. Sin embargo, las mujeres del penal manifestaron su profunda indignación ante la inacción de las autoridades, asegurando que, pese a las constantes denuncias de violencia previa, no se han tomado medidas de protección ni se observan cambios en el penal.

Un testimonio anónimo recabado en el penal expuso el temor constante y el deterioro en la salud física y emocional de la población penitenciaria debido al clima de tensión.

“La verdad es que no es justo, no es justo porque el día de mañana que alguna de nosotras aparezca muerta ellas solamente van a decir seguridad y custodia tuvo la culpa y pues yo ahorita en este momento me encuentro pues mal de salud, puesto que el estrés de estar pensando lo que nos van a hacer o nos va a pasar ya llegó al límite, llevo tres días sin poder dormir y ya no aguanto el estómago, no he concebido alimento porque traigo fuerte dolor de estómago y la verdad es que no es justo”, señaló.

El testimonio aseguró que, tras la destitución de Jessica López Avilés, subdirectora operativa de Santa Martha Acatitla, la inseguridad y violencia dentro del penal está peor.