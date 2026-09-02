Talleres Gráficos de México imprimirá documentación para elección 2027

Talleres Gráficos de México será el encargado de imprimir la documentación electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, así lo aprobó el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El acuerdo considera la impresión de las boletas, actas electorales y la documentación electoral auxiliar que será utilizada durante el proceso para elegir a los 66 diputados locales, los 16 alcaldes y los concejales, proceso que se realizará el 6 de junio del 2027.

Talleres Gráficos de México ha impreso boletas electorales, actas, documentación auxiliar y mascarillas en sistema Braille para diversos procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.

En la sesión del Consejo General también se aprobó un acuerdo para que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos sea la responsable de operar el Programa de Resultados Electorales Preeliminares (PREP).

En la sesión, el consejero Ernesto Ramos recordó que el PREP “tiene distintas herramientas que se integran en este programa para ofrecer información oportuna, pero preliminar, la misma noche de la jornada electoral sobre cómo van llegando los resultados y actas a cada una de las sede distritales”.

Y recordó que el PREP “no determina a las personas ganadoras de cada elección, es una fuente de información institucional oficial, pero de carácter preliminar que se acompaña junto con otras fuentes de información como los conteos rápidos que hacemos para las alcaldías”.