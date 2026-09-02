Ale Rojo de la Vega recibe a legisladores de Nueva York; comparten experiencias para fortalecer gobierno local

Experiencias en seguridad, atención a mujeres, infraestructura urbana, derechos y participación ciudadana, compartió la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega , con una delegación de legisladores de Nueva York, encabezados por Karines Reyes, asambleísta del Distrito 7 del Bronx.

En el encuentro, realizado en la sede de la demarcación, la alcaldesa destacó que compartir experiencias entre ciudades permite conocer otras formas de atender problemas comunes y encontrar herramientas que puedan traducirse en mejores soluciones para las comunidades.

Hoy recibimos en el corazón de México a legisladores, senadores y congresistas de Nueva York. Compartimos experiencias y una visión común: fortalecer el Estado de Derecho, construir ciudades que pongan a las personas al centro, garantizar todos los derechos para todas las personas y avanzar hacia modelos cada vez más eficaces para proteger la vida y la libertad de las mujeres”, señaló.

“Hoy recibimos en el corazón de México a legisladores, senadores y congresistas de Nueva York. Compartimos experiencias y una visión común: fortalecer el Estado de Derecho, construir ciudades que pongan a las personas al centro, garantizar todos los derechos para todas las personas y avanzar hacia modelos cada vez más eficaces para proteger la vida y la libertad de las mujeres”, señaló.

En ese contexto, Ale Rojo de la Vega compartió las acciones que se han realizado en Cuauhtémoc para recuperar espacios públicos, infraestructura deportiva y equipamiento urbano, así como las estrategias implementadas para fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia.

La delegación de Nueva York, por su parte, compartió experiencias relacionadas con vivienda asequible, atención a personas en situación de calle, salud mental y modelos de intervención social, así como los retos que enfrentan los gobiernos locales para coordinarse con otros niveles de autoridad.

Las diferencias entre el modelo de alcaldías de la Ciudad de México y el sistema de gobierno local de Nueva York, particularmente en materia de facultades, recursos y capacidad de respuesta ante las necesidades de la población, fue otro de los temas abordados en la reunión.