Avanza la mitigación de la mancha urbana; estrategia verde

En la presente administración se han recuperado 300 hectáreas de suelo de conservación invadidas por la mancha urbana y se duplicó la eficiencia en la separación de basura, incrementando el tonelaje reutilizable, según señala el Segundo Informe de Gobierno.

El documento destaca que “en una ciudad que concentran nueve millones de habitantes en apenas un milésimo del territorio nacional, las enormes presiones que la expansión urbana ejerce sobre el suelo de conservación se hacen evidentes y la conciliación entre el crecimiento urbano y la protección ambiental se vuelve una necesidad urgente”.

Ante esto, se puso en marcha una estrategia de reverdecimiento que abarca reforestación y manejo integral de bosques. Entre las metas destacan plantar 40 millones de árboles para 2030, alcanzar 10 millones al cierre de 2026 y reducir 35% las emisiones de gases de efecto invernadero al concluir la gestión.

Frente al modelo pasado que privilegiaba “la extensión sobre la recuperación efectiva del ecosistema”, el programa Bosques por Siempre cambió el enfoque hacia el manejo de cuencas y la protección del Bosque de Agua, priorizando predios recuperados, zonas con plagas o pérdida de cobertura.

“Y entre 2019 y 2023, la reforestación en el Suelo de Conservación promedió 974 plantas por hectárea, propio de un modelo extensivo. En 2025 (...) se establecieron 5 millones 207 mil 350 plantas en 2 mil 74 hectáreas, lo que representa 2 mil 510 plantas por hectárea, dos veces y media el estándar de los cinco años previos”, precisa el informe.

Para la recuperación del balance hídrico, se construyen 300 obras de drenaje, 300 de agua potable y 21 de saneamiento con casi 7 mil millones de pesos de inversión. Infraestructura de captación e infiltración que “mitiga inundaciones y garantiza el derecho al agua suficiente y de calidad para todas las personas, al tiempo que promueven su uso sustentable y protegen la biodiversidad”.