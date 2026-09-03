Manifestaciones y lluvia pondrán en 'jaque' a la CDMX este jueves

Este jueves 3 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contempla una marcha, siete manifestaciones, cinco citas agendadas y dos rodadas ciclistas, además de 15 eventos de entretenimiento.

MARCHA

Unión Nacional de Maquineros, A.C.

A las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc, integrantes de la Unión Nacional de Maquineros iniciarán una movilización desde el Ángel. A las 9:30 horas prevén llegar al Senado de la República; a las 10:30, a la Secretaría de Gobernación, y a las 12:00 horas, a la Cámara de Diputados. Exigen el cese de operativos y decomisos que consideran arbitrarios, la devolución de máquinas aseguradas y una regulación que diferencie sus equipos de los utilizados para actividades delictivas.

Integrantes de la Unión Nacional de Maquineros Cuartoscuro

Opciones para evitar la marcha: Circuito Interior, avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier.

MANIFESTACIONES

Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio

Jubilados comenzarán sus actividades en Palacio Nacional; posteriormente, a las 11:00 horas acudirán a Gobernación; a las 12:30, al Senado, y a las 13:00 horas, a la CFE. También contemplan acudir a la Secretaría de Energía. Entregarán más de 386 mil firmas para exigir certeza jurídica y respeto a sus derechos adquiridos, además de cambios a la reforma al artículo 127 constitucional para frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones. La SSC no descarta que se desplacen en marcha entre dependencias.

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados Cuartoscuro

Vías para librar las movilizaciones: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Circuito Interior, avenida Chapultepec y Eje 1 Norte.

Sindicato de Trabajadores de la UNAM

Los trabajadores de la UNAM se concentrarán en la puerta de visitantes de San Lázaro para exigir un aumento salarial del 20%, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario. Desde las 06:00 horas está prevista la instalación de un templete y a las 10:00 horas realizarán un mitin. La SSC advierte sobre posibles afectaciones viales.

Rutas para rodear la zona: Fray Servando Teresa de Mier, avenida del Taller, Eduardo Molina y Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

Colectiva “las tonantzin”

A las 10:00 horas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, la colectiva acudirá al penal ubicado en la calle Unión 25 para acompañar la audiencia de una víctima de violencia familiar y exigir que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Alternativas para circular: Ermita Iztapalapa, Eje 8 Sur, República Federal y Calzada Ignacio Zaragoza.

FRENTE ANTIIMPERIALISTA Y ANTIFASCISTA MEXICANO

Cerca de las 11:00 horas en la Embajada de Estados Unidos, el frente se concentrará en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, para exigir la libertad del expresidente de Venezuela y de su esposa, además del cese del bloqueo económico estadounidense, la devolución de activos y recursos venezolanos retenidos en el extranjero y respeto a la soberanía de ese país. La SSC no descarta que se sumen otras organizaciones ni afectaciones viales.

Calles y avenidas para evitar el punto: Periférico, Ejército Nacional, Río San Joaquín y Marina Nacional.

PLATAFORMA 4:20

El grupo realizará una jornada itinerante para recolectar firmas y difundir información sobre derechos cannábicos, además de talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación. Estarán desde el mediodía en el Monumento a la Madre; División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente; y Gran Canal con Circuito Interior, en la colonia 20 de Noviembre.

Opciones viales: Circuito Interior y Eje 1 Norte para el Monumento a la Madre; avenida Universidad y Xola para Narvarte; y Eduardo Molina y Congreso de la Unión para Gran Canal.

COLECTIVO NACIONAL “NO MÁS PRESOS INOCENTES”

En el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el colectivo acompañará una audiencia relacionada con un presunto responsable de abuso sexual agravado. Pedirá una revisión inmediata y exhaustiva del caso y denunciará presunta fabricación de delitos, irregularidades en la investigación, uso indebido de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

Vialidades para evitar la zona: Eje 6 Sur, Periférico Oriente, Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac.

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL

En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, integrantes del movimiento instalarán mesas para recolectar firmas en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya, en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Rutas alternas para los automovilistas: avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur.

CITAS AGENDADAS

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

10:00 horas | Secretaría de Gobierno, Centro Histórico. Ex trabajadores acudirán a Plaza de la Constitución para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Vía alterna: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

UNIÓN DE VECINOS DE LOS ALTOS TEPETITLA, ALCALDÍA TLALPAN

A las 11:00 horas en CFE Zona Coapa, Xochimilco. Los vecinos acudirán a las instalaciones ubicadas en Prolongación División del Norte y avenida 20 de Noviembre, colonia Jardines del Sur, para protestar por lo que consideran cobros excesivos en el suministro de energía eléctrica.

Opciones para librar el punto: Periférico Sur, Guadalupe I. Ramírez, Muyuguarda y Canal de Miramontes.

MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANOS ORIGINARIOS DE MÉXICO, A.C.

Integrantes de la organización solicitarán ser incorporados a programas de vivienda y pedirán recuperar las pertenencias de sus agremiados que permanecen en un predio de Calzada de la Viga 16, colonia Tránsito.

Alternativas de circulación: Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

FRENTE POPULAR DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En la colonia Obrera, Cuauhtémoc. La organización acudirá a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, para solicitar espacios en la vía pública donde puedan vender sus artesanías.

Vialidades para desahogar el recorrido: Eje Central Lázaro Cárdenas, Lorenzo Boturini, Calzada de Tlalpan y Eje 2 Sur.

INQUILINOS DEL PREDIO VIDAL ALCOCER NO. 104

En la Secretaría de Vivienda en Iztacalco, los inquilinos acudirán a Canela 660, colonia Granjas México, para solicitar a las autoridades que les sea devuelto el predio del que fueron desalojados.

Rutas para evitar posibles complicaciones: Río Churubusco, Añil, Eje 3 Sur y Congreso de la Unión.

RODADAS CICLISTAS

SIN LÍDER

20:45 horas | Coapa, Tlalpan. La rodada partirá del Walmart Miramontes, en Prolongación Canal de Miramontes, y tendrá como destino Fuentes Brotantes, también en Tlalpan.

EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

Yuridia – “las cartas sobre la mesa tour”

A las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros en Iztacalco. Se esperan cerca de 70 mil personas.

Para evitar la carga vehicular: Eje 3 Sur, Eje 4 Sur, Eje 3 Oriente y avenida Té.

SIDDHARTHA

20:00 horas | Palacio de los Deportes, Iztacalco. El concierto tiene previsto un aforo de 21 mil asistentes.

Vías para rodear la zona: Eje 3 Sur Añil, Eje 4 Sur, avenida Té y Eje 3 Oriente.

FESTIVAL DEL TERROR

A las 10:00 horas en el Six Flags México de Tlalpan. El evento comienza este 3 de septiembre y permanecerá hasta el 16 de noviembre.

Opciones de circulación: Periférico Sur, Picacho-Ajusco y Camino a Santa Teresa.