Supermercados promocionarán campaña para separación de basura

El Gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) y con la Comercial Mexicana para que sus establecimientos afiliados y tiendas departamentales promocionen la campaña “Transforma tu ciudad; cada residuo en su lugar”.

Participarán los ocho mil restablecimientos afiliados a la ANTAD, así como tiendas de la Comer, para incentivar entre sus consumidores separar los residuos orgánicos, reciclables y no reciclables y entregar a los camiones recolectores en los días que corresponda.

Clara Brugada recodó que con la implementación del modelo de “separación en tres” de residuos, que entró en vigor el 1 de enero, se busca aprovechar, al menos, 50 por ciento de las ocho mil 500 toneladas y “convertirla en composta” o en materiales utilizados en servicios urbanos.

Foto: Especial

En su intervención, el presidente de la ANTAD, Diego Cossío Barto, afirmó que “las más de ocho mil puntos, entre ellos cadenas de autoservicio, de farmacias, tiendas departamentales, de conveniencia, tiendas especializadas, se unirán para promover el manejo disciplinado de residuos, con la colocación de mantas informativas y depósitos con los colores distintivos: verde, gris y naranja, para la recolección de residuos”.

Indicó que esta colaboración implica cuatro esfuerzos fundamentales: la aplicación de energía limpias y sostenibles; el manejo responsable, la comunicación y educación del manejo de residuos; el reciclaje del agua y la captación pluvial en las tiendas y los centros comerciales, así como los donativos que otorgan los asociados de la ANTAD a comunidades necesitadas.

En la firma de convenio estuvo presente la secretaría de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez y el director corporativo del Grupo La Comer, Alfonso Barrangán Galindo, entre otras personas.

