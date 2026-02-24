PVEM: reconocemos y apoyaremos a los refugios de animales en la CDMX

El diputado del PVEM, Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, hizo un llamado a Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso local, para que “se organicen foros y mesas de trabajo” con quienes trabajan en los refugios de animales.

El objetivo, dijo Sesma, es conocer sus necesidades con miras a construir la legislación que regulará a los refugios en la Ciudad de México, y “aprender de su experiencia y valorar su gran trabajo”.

En conferencia en el Congreso de la Ciudad de México, Sesma aseveró que las mesas para el ordenamiento de refugios y albergues de animales en la ciudad “han avanzado de manera significativa, escuchando a expertos, investigadores y rescatistas”.

Pero insistió en que “este es el momento de escuchar a quienes son dueños, directores y encargados de estos refugios”.

Sesma destacó que la labor diaria de quienes cuidan a los animales en los refugios “salva vidas y mantiene el cuidado de los animales en la ciudad. Sin ellos, la protección animal sería mucho más difícil”.

Y expuso que “hoy más que nunca debemos reconocer y respaldar a quienes ponen su dinero, corazón, tiempo y esfuerzo en proteger a los animales, asegurando que nuestra ciudad sea un lugar donde también tengan cuidado, respeto y un hogar seguro”.

Así lo dijo después de que en diciembre más de 900 animales fueron desalojados del Refugio Franciscano, de un predio en Cuajimalpa, por supuestas denuncias de maltrato animal.

El caso abrió el debate sobre la necesidad de regular los albergues, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encargó esta tarea a los legisladores del Congreso de la Ciudad de México.

