Alcaldías revisarán negocios para liberar y recuperar vía pública

Los 16 alcaldes de la Ciudad de México acordaron que “revisarán los negocios y su operatividad”, para recuperar y liberar el espacio público de pérgolas o terrazas que afecten la movilidad en vía pública.

El 10 de febrero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se pronunció en contra de la permanencia de la figura que permite la colocación de enseres, como mesas, pérgolas y terrazas en la vía pública, por parte de restaurantes, pues señaló que la medida se avaló en tiempos de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, enfatizó que "eso ya pasó”, por lo que dijo que instruirá a las alcaldías a que actúen y recuperen el espacio público.

Ello, luego de que Excélsior publicó dos días antes, que vecinos temen que Lomas de Chapultepec termine convirtiéndose en otro Polanco, donde los restaurantes y comercios se han extendido a la vía pública exponencialmente.

Foto: Cuartoscuro

Brugada dijo este martes que el acuerdo entre los alcaldes de "revisar la operatividad" de restaurantes y negocios se alcanzó durante la reunión de cabildo del lunes.

Sin embargo, reconoció que, “no será fácil” recuperar el espacio público, a pesar de que todas las alcaldías se pronunciaron a favor de la medida.

“Y no veo ninguna alcaldía que esté porque permanezca esta situación; sino más bien hay que insistir. No es fácil, pero hay que insistir o sea no es fácil quitar las pérgolas, pero hay que insistir para que se lleve a cabo”, afirmó Clara Brugada en una conferencia de prensa

Insistió en que las alcaldías cuentan con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, para liberar los espacios, “en aquellos casos donde se necesite”.

La apropiación del espacio público por parte de restaurantes y establecimientos de comida afecta a la mayoría de los corredores gastronómicos de la ciudad, concentrándose en zonas de la Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán.

Foto: Andea Murcia| Cuartoscuro

Sin embargo, la totalidad de los alcaldes y alcaldesas acordaron con el gobierno continuar en las próximas semanas con las reuniones “por temas específicos”, entre ellos, el retiro de enseres en vía pública.

También se acordó avanzar en el combate a chelerías y giros de alto impacto, así como a restaurantes que operan en la ilegalidad, para dar certeza y seguridad rumbo al Mundial de Futbol, explicó Brugada.

“Se va intervenir rumbo al Mundial y mejorando todo lo que tiene que ver con los negocios que no estén cumpliendo como debe de ser, como lo marca la ley”, concluyó la Jefa de Gobierno.

*DRR*