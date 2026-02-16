Llaman a reforzar separación de residuos de la CDMX

El programa de separación de residuos sólidos requiere reforzarse para lograr mejores resultados, coincidieron vecinos y trabajadores de recolección.

Consultados por separado, los ciudadanos y los trabajadores de limpia están de acuerdo en que una parte de los capitalinos y de los recolectores están haciendo un esfuerzo por separar la basura, pero acusaron que también hay un porcentaje que no lo está haciendo.

El incumplimiento del programa está generando más tiraderos clandestinos, agregaron.

Guadalupe Tapia, de Santa María La Ribera, indicó que en esta colonia algunos recolectores sí separan, pero otros revuelven la basura.

“Hay un camión que pasa por la calle de Sabino y Eligio Ancona, y ahí llevo la basura; por ejemplo, una bolsa con basura orgánica y otra que no es orgánica; y le digo: ‘aquí está la orgánica’, y él dice, ‘no, échenla toda junta’. O sea, en ese camión no la separan, no separan la basura, pero los otros sí la separan. Todavía hay como que unos sí y otros no”, dijo.

Salma Muñoz, de la colonia Tabacalera, agregó que, aunque los vecinos entregan separado, en el camión se mezcla y ya no saben si al final la basura fue separada.

“Cuando los vecinos tenemos la precaución de separar los residuos y, al momento de que entregamos la basura al camión o al basurero, pues se va todo junto. No vemos qué sucede después porque creo que muchos vecinos sí estamos acatando el tener los residuos aparte y después ya no sabemos qué pasa con la basura”, indicó.

Amaury, un recolector de basura de la alcaldía Iztapalapa, indicó que todavía hay vecinos que no separan y se molestan si no les aceptan los residuos mezclados.

“Hay quien no la separa bien y no les podemos decir: ‘No, no me la voy a llevar’, porque la gente se enoja y te reportan, pero sí, la mayoría de las personas –nosotros trabajamos en Escuadrón 201– sí nos la entregan separada”, dijo.

El trabajador coincidió con Javier Romero, otro recolector de la colonia Roma, en que es necesario que todos los camiones recolectores cuenten con división para residuos orgánicos e inorgánicos:

“Camiones de doble separación, que traigan orgánica e inorgánica: no todos son así; yo, por ejemplo, traigo un carro 94, no trae separación, es por eso que ponemos una bolsa, mi chalán y yo, ponemos una bolsa para la orgánica”, señaló.

El trabajador consideró que uno de los ajustes que se deben hacer al programa de separación es que la basura orgánica se reciba todos los días, porque mantenerla almacenada provoca malos olores y lixiviados en las viviendas.

Actualmente, el programa estipula que la basura orgánica sólo se recolecta los martes, jueves y sábados.

“Lo que yo les digo que la orgánica es dos días a la semana, entonces, dicen ‘es injusto tener toda la orgánica en mi casa, se me va a echar a perder’ y, entonces, yo agarro bolsas y les recibo montones clandestinos”, contó.

Por su parte, Tapia consideró que el Gobierno de la Ciudad de México debe reforzar la campaña de difusión de separación de basura.

“Que hagan publicidad en la radio, en la televisión, como antes hacían con el agua, que decían no desperdicies el agua, lávate los dientes con medio vaso de agua, cierra la llave, así tenemos que seguir haciendo publicidad en los medios para que la gente tome conciencia”, dijo.

Señaló que es necesario que las autoridades utilicen las cámaras de videovigilancia para detectar a las personas que están generando tiraderos clandestinos.

“En otros países sí cobran multa por si alguien tira la basura, o sea, van en el coche y si tiran un papel, las cámaras lo captan y les cobran multa, y aquí, pues no cobran multa, entonces la gente sigue haciendo eso”, consideró.

El Gobierno de la Ciudad de México no ha compartido información sobre los primeros resultados del programa de gestión de residuos sólidos urbanos que inició el 1 de enero y que prevé la separación en basura reciclable, no reciclable y orgánica.

Se solicitó información al respecto, pero ni las secretarías de Medio Ambiente y Obras y Servicios, ni la Agencia de Gestión Integral de Residuos o la Jefatura de Gobierno han compartido datos sobre si ha hay avances o no en la separación de los residuos de los hogares.

La división de la basura por días:

· Residuos inorgánicos reciclables y no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo.

· Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado.

Orgánicos

· Restos de alimentos

· Residuos de jardinería

· Heces de mascotas

· Servilletas con restos de comida.

No reciclable

· Residuos sanitarios

· Pañuelos usados

· Papel de baño

· Preservativos

· Toallas sanitarias

Reciclables

· Papel y cartón

· Plástico

· Vidrio

· Metales

· Textiles