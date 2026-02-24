En dos semanas emitirán placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026

Será a partir del 9 de marzo cuando se puedan adquirir las nuevas placas conmemorativas alusivas al Mundial de Futbol 2026.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada afirmó que se tiene “todas las condiciones para que la ciudadanía pueda hacer el trámite”, tanto de forma presencial como de forma digital a través de la App CDMX.

Los automovilistas podrán hacer el trámite desde el celular y elegir entre los tres modelos de placas conmemorativas rumbo al Mundial, en color amarillo, blanco o negro.

Número limitado de placas

Para la entrada en vigor, el gobierno capitalino deberá publicar en la Gaceta Oficial los lineamientos y a partir de ahí, poner en línea los distintos módulos para el canje de placas, “que incluye engomado y tarjeta de circulación”.

Se tiene una edición limitada de 60 mil placas “por el momento, ya veremos más adelante”, recordó Clara Brugada.

La iniciativa se dio a conocer a finales del año pasado, a partir del 9 de marzo arranca formalmente.

Resaltó que el proceso vía digital es parte de los nuevos servicios que se podrán realizar a través de la App CDMX, entre ellos el pago de predial y agua.

Podrán adquirir las placas conmemorativas los dueños de vehículos nuevos, usados o del transporte de carga.

Costo y tiempo de entrega

El costo será de mil 500 pesos, ya sea para placa foránea, de coche nuevo o usado.

Para lograr que vehículos que han sido emplacados en otros estados regresen a emplacar a la ciudad “se les avisará que pueden obtener su placa conmemorativa en la CDMX sin necesidad de reemplacar. Solo cubrirán los mil 500 pesos que cuesta el trámite de placas nuevas”.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

A partir de esta semana ya se podrá entrar a la App para “hacer el trámite de placas conmemorativas”, afirmó el responsable de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz.

Las y los capitalinos que realicen el trámite vía digital, podrán solicitar la entrega de su Placa mediante dos modalidades.

Entrega a domicilio, con costo adicional de 290 pesos más IVA, que se realizará en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la conclusión del trámite.

O la entrega presencial el mismo día en Oficinas de la SAF y en Módulos de la Secretaría de Movilidad autorizados, en Cabeza de Juárez, alcaldía Iztapalapa; Colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc y en Avenida Universidad, en la alcaldía Coyoacán.

Si el trámite se realiza de manera presencial, la placa conmemorativa se entregará de inmediato.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, aseguró que “el procedimiento será muy rápido”.

“Va a ser sobre todo de manera digital, cien por ciento digital. Todos aquellos que tengan en orden sus documentos, lo pueden hacer”.

Primero deberán ingresar al sitio web: www.placasmundial2026.cdmx.gob.mx “Inmediatamente lo transporta a la página que está desplegada ahí de manera ilustrada y el trámite no tarda más de cinco minutos. Igualmente, si es un automóvil foráneo, tiene que hacer lo mismo”, detalló García Nieto.

*DRR*