Por el abuso sexual en contra de su hija, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) consiguió que José “N” fuera sentenciado a 20 años de prisión, así como la reparación del daño.

Las pruebas aportadas por la fiscalía capitalina acreditó la responsabilidad de dicho sujeto en el delito de violación agravada por parentesco, cometido contra su hija biológica, de 13 años al momento de los hechos, en la alcaldía Xochimilco.

Los hechos ocurrieron el 1 de abril de 2023 en un domicilio ubicado en la colonia La Santísima, donde el ahora sentenciado entró a la habitación donde se encontraba la adolescente y la agredió sexualmente”.

El hombre fue sorprendido en flagrancia y se consiguió su detención el mismo día del abuso, una tía de la víctima se encargó de presentar la denuncia contra José “N”; asimismo, durante el proceso se otorgaron medidas de protección a la menor.

Parte de la evidencia en su contra fueron los testimonios de la víctima y su tía, además de las pruebas periciales en medicina, genética y psicología, los que hicieron posible que el 17 de noviembre fuera condenado a 20 años de cárcel.

La sentencia también condenó al hombre al pago de 20 mil 173 pesos por concepto de reparación del daño moral, correspondientes al costo de 36 sesiones psicológicas, y a la reparación integral del daño, cuya cuantificación se realizará en la etapa de ejecución de sentencia”.

También se le negó cualquier beneficio o alguna medida alternativa a dicha sentencia.