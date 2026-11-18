Firme en Coapa. En días pasados el nombre de Santiago Baños comenzó a ser vinculado con Tigres y circulaban rumores sobre un posible cambio de club del directivo mexicano, sin embargo, el presidente deportivo del América ha aclarado su situación actual.

En entrevista para TUDN, Santiago Baños aseguró que al día de hoy no existe ningún tipo de acercamientos u oferta de Tigres o algún otro club para hacerse de sus servicios, por lo que todo apunta a que permanecerá en el Club América de cara al próximo torneo.

De igual forma Baños confirmó que se encuentra feliz con las Águilas y no saldrá de la institución hasta que los altos mandos del club así lo crean conveniente.

“Estoy contento, voy a estar aquí hasta el día que me digan: ‘gracias, terminó tu ciclo’. Estoy feliz y no ha habido ofertas en otros lados”.

De esta manera se terminan por completo las especulaciones sobre un posible cambio en la directiva del Club América para la próxima temporada y Baños se enfoca completamente en una nueva Liguilla que está por afrontar.

Santiago Baños se mantiene como Presidente Deportivo de América pese a las críticas por parte de la afición. Mexsport

Los números de Santiago Baños con América

SI hay un personaje que ha sido blanco de señalamientos y criticas por parte del americanismo sin lugar a dudas es Santiago Baños, sin embargo, los números del tan ‘odiado’ directivo lo respaldan para seguir siendo la cabeza de las Águilas.

La era de Baños en América se divide en dos etapas, la primera como auxiliar técnico de Miguel Herrera en la que fue parte de aquel mítico campeonato del Clausura 2013 ante Cruz Azul; la segunda y más exitosa como directivo del 2017 a la fecha.

Ya como presidente deportivo del Club América Santiago Baños ha conseguido un total de 4 títulos de Liga MX, 1 de Copa MX, 2 Campeón de Campeones, 1 Supercopa de la Liga MX y 1 Campeones Cup, lo que lo convierte en el directivo más ganador en la historia de la institución.