Con el encendido de un árbol navideño de 15 metros de altura y cerca de 270 figuras luminosas, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC CDMX), Jack Sourasky Olmos, inauguraron el espectáculo “Polanco en Luces”. El despliegue decorativo permanecerá hasta el próximo 6 de enero de 2027 para impulsar la actividad económica y la convivencia en la demarcación.

La iluminación abarca todo el corredor de Presidente Masaryk, sus glorietas y el Parque Lincoln, donde los espejos de agua exhiben un reno monumental de cinco metros, escenarios con Santa Claus, osos polares, niños patinadores y fuentes de luz. Asimismo, los adornos se extendieron a la explanada del Deportivo Pavón, en la colonia Pensil, y al Parque Caneguín, en Argentina Antigua.

Durante el acto, Tabe resaltó la colaboración con los empresarios locales para recuperar los espacios públicos y atraer visitantes. “Quiero reconocer esta voluntad de poner su granito de arena para que nuestras calles estén mucho mejor. Es con ese esfuerzo de la CANIRAC que se ha logrado la iluminación de todo Masaryk y todos estos arreglos en los parques que ahora pueden visitar”, expresó el funcionario, quien además agradeció la labor operativa de las áreas de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Servicios Urbanos y Desarrollo Social.

Por su parte, Jack Sourasky Olmos convocó a la ciudadanía a apropiarse de esta zona turística como un punto de encuentro familiar. “Deseo que estas fiestas estén llenas de salud, alegría y esperanza para todas las familias de Miguel Hidalgo, y que este árbol ilumine nuestras calles y nos recuerde que, cuando compartimos y trabajamos juntos, nuestra comunidad se fortalece”, señaló el líder restaurantero, subrayando que la iniciativa busca dar vida a las calles e impulsar los negocios locales durante la temporada decembrina.