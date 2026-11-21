Este sábado, la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, realizó un recorrido por la zona afectada del Mercado Prado Norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde sostuvo un diálogo directo con los locatarios tras el incendio que dañó 80 de los 123 locales del inmueble.

Durante su visita al mercado, ubicado en Avenida Prado Norte número 465 y Avenida Explanada, en la colonia Lomas–Virreyes Lomas de Chapultepec, la funcionaria informó a los comerciantes que se dará seguimiento puntual a las acciones de atención y apoyo necesarias.

Para ello, detalló que se trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y las autoridades de la demarcación.

Foto: Especial

Asimismo, Urzúa Venegas precisó ante los locatarios que el inicio de los trabajos de limpieza y retiro de escombros, por parte de la Ssobse, quedará sujeto a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) concluya el peritaje correspondiente en el inmueble.

El recorrido ocurre luego de que alrededor de las 23:00 horas del viernes se registrara un siniestro en el área de hierbas, piñatas y plásticos del mercado.

El fuego afectó aproximadamente mil 800 metros cuadrados y provocó el colapso total de la techumbre, aunque sin dejar personas lesionadas.

La emergencia fue atendida desde los primeros momentos mediante protocolos interinstitucionales en los que participaron el Heroico Cuerpo de Bomberos, pipas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC9), la Cruz Roja Mexicana y unidades de Protección Civil de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.