Ante más de 16 mil habitantes de Iztacalco, la alcaldesa Lourdes Paz rindió su segundo Informe de Gobierno, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Durante el acto, resaltaron una reducción de entre el 20 y el 28.95 por ciento en el delito de homicidio doloso, así como intervenciones conjuntas en infraestructura urbana, alumbrado público y programas sociales.

En su mensaje, la jefa de Gobierno respaldó la gestión de Paz, al asegurar que la demarcación cuenta con "una gran alcaldesa, una mujer honesta y comprometida con la transformación".

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Brugada Molina detalló que el gobierno capitalino ha repavimentado casi 30 kilómetros de vialidades primarias, instalado nueve mil luminarias e intervenido 173 unidades habitacionales con una inversión de 88 millones de pesos.

Asimismo, anunció la proyección de cinco nuevas Utopías en Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Santa Anita, 2 de Octubre y Magdalena Mixiuhca, esto tras el éxito de la Utopía Mixiuhca, que ya suma un millón de visitantes.

Lourdes Paz destacó que su administración opera bajo un esquema de "territorio y no de escritorio".

Informó que, en coordinación con autoridades federales y capitalinas, el robo de vehículo con violencia bajó 55.26 por ciento y el robo a transeúnte 18.15 por ciento, apoyados por más de tres mil operativos, el retiro de 81 chelerías y la creación de la primera Policía Violeta.

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En obra pública y servicios, la alcaldesa reportó la modernización de 18 mil luminarias mediante el programa Comunidad Segura, la rehabilitación de 108 mil metros de vialidades secundarias y la recuperación de 42 canchas deportivas y cuatro albercas.

Además, destacó la atención a 85 mil beneficiarios de programas sociales capitalinos y más de 23 mil consultas médicas y dentales gratuitas en la Clínica Salud para el Pueblo.

Finalmente, la jefa de Gobierno llamó a la unidad de las fuerzas políticas, reiteró que los gobiernos locales deben ser punta de lanza para transformar desde abajo, mientras Paz agradeció la participación vecinal para consolidar los resultados en la demarcación.