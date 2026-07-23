Vecinos de la colonia Del Valle demandan frenar despojo de viviendas

Habitantes de la alcaldía Benito Juárez denunciaron un presunto incremento en los casos de despojo e invasión de viviendas por parte de grupos organizados, situación que, aseguran, ha generado incertidumbre e inseguridad entre las familias afectadas.

Una de las vecinas denunciantes resumió su exigencia con una frase dirigida a las autoridades: “Fiscalía es tu chamba, ya te dimos todo”, al pedir que se dé seguimiento real a las carpetas de investigación, manifestó Alicia Camps, vecina de la colonia Del Valle.

Los vecinos señalaron que, pese a haber presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades, muchas de las carpetas de investigación permanecen sin avances significativos, por lo que hicieron un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y a las autoridades competentes para que agilicen las investigaciones y garanticen la protección del patrimonio de los ciudadanos.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

De acuerdo con los denunciantes, los presuntos responsables aprovechan la ausencia temporal de los propietarios o la vulnerabilidad de algunos inmuebles para ocuparlos de manera ilegal, lo que ha derivado en procesos legales prolongados y en afectaciones económicas y emocionales para las familias.

Relataron que, en uno de los casos, una vecina pidió auxilio cuando personas intentaban ingresar a su domicilio en la cerrada de Matías Romero número 18, donde incluso, afirmaron, acudieron cerrajeros y personal para cortar el suministro eléctrico.

Los afectados solicitaron que las autoridades refuercen las acciones de prevención, den seguimiento puntual a cada una de las carpetas de investigación y actúen con prontitud para evitar que estos hechos continúen ocurriendo en la demarcación.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

También acusaron falta de respuesta y de presencia policial en la zona, lo que, dijeron, los ha obligado a organizarse entre vecinos para atender emergencias. Asimismo, vecinos que participan en la denuncia de hechos mantienen desde hace más de 30 horas un bloqueo sobre avenida Coyoacán y la calle Matías Romero, como medida de presión para exigir atención de las autoridades y avances concretos en sus casos.

Los vecinos reiteraron que su principal demanda es que las instituciones responsables investiguen cada caso con apego a la ley y den resultados concretos, al considerar que el despojo de viviendas representa una afectación al patrimonio y a la tranquilidad de quienes habitan en la alcaldía Benito Juárez.