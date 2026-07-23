Se garantizó derecho a presunción de inocencia de maestro: IEMS

Luego de darse a conocer la muerte de un maestro del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, quien acusó que fue falsamente denunciado por una alumna de atacarla sexualmente, la dirección de la escuela afirmó que en todo momento se respetaron sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.

El IEMS reprobó que se revelaran datos personales de una menor de edad, lo cual hizo el maestro en su video de despedida, lo cual se convirtió en un acto de revictimización.

Considerando la desinformación que se ha difundido en torno al fallecimiento de una persona trabajadora, la difusión de datos personales de una persona adolescente estudiante, propiciando escarnio y revictimización de las personas afectadas por un posible hecho violento; reiteramos el respeto el derecho a la presunción de inocencia, debido proceso, privacidad y resguardo de datos personales y a la salud”.

Asimismo, el IEMS afirmó que el proceso se llevó a cabo una investigación objetiva, con la debida diligencia, en la que se atendió los mandatos de autoridades externas; sin embargo, esto fue objeto de una campaña de desinformación.

Conminamos a todas las personas trabajadoras y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, e invitamos a la comunidad escolar, comunidad en general y medios de comunicación, a evitar la difusión de desinformación, datos personales confidenciales de las personas, notas tendenciosas y actos que promueva el escarnio, revictimización y discursos de odio en agravio de cualquier persona”.

Finalmente, pidieron a su comunidad permitir que las autoridades judiciales, que conocen el hecho, puedan continuar con su trabajo para brindar justicia completa e imparcial a todas las personas afectadas por los hechos.

¿Qué dijo el maestro?

El profesor, identificado como Alberto Jasso, publicó un video de tres minutos y medio, en el que afirmó que, una vez que concluyera de hacer la publicación, terminaría con su vida, como un acto de “rebeldía” para modificar el sistema judicial y “concientizar” a las mujeres para no realizar acusaciones falsas por abuso sexual.

La decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario, quiero que se entienda como un acto de rebeldía, un sacrificio, para que mejoren el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia. La mayoría de los denunciados debemos empezar este tortuoso camino en prisión preventiva, si logras llevar al proceso por fuera aún debes seguir manteniendo a esta delincuencia organizada que es el sistema judicial”.

También dijo que algunas de sus alumnas bromeaban con acusar a algún maestro para conseguir una mejor calificación, lo cual el maestro les reprochó que hacer ese tipo de acusaciones crearía situaciones complicadas para el acusado.

En su caso, dijo que el 14 de julio fue denunciado por hacer tocamientos a una alumna, lo cual negó, pero tras la denuncia atravesaba por un momento de estrés y desmoralización, con la consecuente pérdida de recursos y relaciones personales, amistosas y familiares.

Se preguntarán que si soy inocente por qué no me presento al proceso judicial, ante estas denuncias falsas la presunción de inocencia no existe, se deja a los hombres en desigualdad ante un procedimiento judicial, a menos que seas influyente”.

Añadió que a eso se sumaría la cancelación social, pues aunque una autoridad judicial lo declarara inocente, no podría recuperar su trabajo y permanecería la duda sobre su responsabilidad en la acusación.