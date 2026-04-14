Samuel, niño apuñalado en la cabeza, sale del hospital caminando

Después de cuatro días de angustia, el pequeño Samuel, de 3 años de edad, fue dado de alta este martes del Hospital Pediátrico Legaria, donde fue atendido de emergencia tras ser víctima de una agresión con arma blanca. El niño salió caminando y podrá continuar su vida con normalidad.

Samuel fue atacado el pasado viernes por un sujeto identificado como Jordan, quien, de acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/59/UI-2 C/D/01674/04-2026 se acercó a la madre del niño para pedirle una moneda para comprar comida.

Al negarse, Jordan atacó al niño con un cuchillo de unos 30 centímetros, provocándole lesiones graves en la cabeza.

Proceso legal

Jordan fue detenido y, por estos hechos, fue vinculado a proceso ayer por la tarde por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Permanecerá en prisión preventiva justificada durante dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A pesar de que el atacante ya está bajo proceso, la madre de Samuel señaló a Excélsior desconocer el proceso legal y afirmó que no se les ha asignado un abogado para llevar el caso.

Piden apoyo económico

La familia, originaria de Tehuacán, Puebla y Chiapas, dijo que se encuentra en la capital trabajando temporalmente. El señor Felipe, padre de Samuel, informó que debido a la ausencia en su trabajo y a que su esposa perdió su empleo, la familia se ha quedado sin ingresos en los últimos días. Por ello, han solicitado apoyo económico a la ciudadanía.

Datos compartidos por la familia:

Cuanta de BanCoppel 4169161108063552

A nombre de Felipe Rodríguez Jiménez.

Cuenta de BBVA 012180015626509008

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