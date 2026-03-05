¡Sal con tiempo! Hoy se espera una marcha y varias manifestaciones en CDMX

Este jueves 5 de marzo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene contempladas en su agenda una marcha y seis manifestaciones que podrían afectar diversas vialidades de la capital en diferentes horarios. Te damos alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHAS:

FAMILIARES DE MARINOS DESAPARECIDOS

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

Marcha ingresa al Zócalo

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Exigen la búsqueda, esclarecimiento de los hechos y aparición con vida de dos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, desaparecidos desde el pasado 5 de Marzo de 2022, entre el Estado de Morelos y el Estado de México, rumbo a Acapulco, Guerrero.

Alternativas viales:

Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje 1 Norte Rayón, Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga para rodear el corredor Reforma–Centro.

MANIFESTACIONES:

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

HORA: 09:30 hrs.

LUGAR: Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión # 66 Colonia El Parque alcaldía Venustiano Carranza CDMX.

MOTIVO: Se llevará a cabo el Dialogo Nacional de Mujeres Sindicalistas, espacio de encuentro y reflexión en el que las mujeres lideresas sindicalistas y trabajadoras organizadas compartirán sus experiencias y propuestas en torno a los principales retos que enfrentan en el ámbito familiar, laboral, sindical y político.

Opciones viales:

Congreso de la Unión, Eduardo Molina, Calzada Ignacio Zaragoza, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 3 Oriente Ingeniero Eduardo Molina para rodear la zona de la Cámara de Diputados.

SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en Av. Fray Servando Teresa de Mier # 77 Colonia Obrera alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Solicitan la basificación de 559 trabajadores de nómina 8 de la Secretaría de Salud.

Opciones viales:

Eje Central Lázaro Cárdenas, Dr. José María Vértiz, Isabel la Católica, Lorenzo Boturini y San Antonio Abad para rodear la zona de Fray Servando Teresa de Mier en la colonia Obrera.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México en 20 de Noviembre s/n. Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Solicitan una mesa de diálogo con el Secretario de Participación Ciudadana para que tenga más sensibilidad y respeto hacia los trabajadores.

Rutas alternas:

José María Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier, Venustiano Carranza y Circunvalación para evitar la zona de 20 de Noviembre en el Centro Histórico.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SECCIÓN 21

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Estación Viaducto, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calzada de Tlalpan Colonia Álamos alcaldía Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Denuncian condiciones insalubres en oficinas y dependencias adscritas a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, donde laboran trabajadores sindicalizados, ya que aseguran, afectan el desempeño de sus funciones y pone en riesgo la salud del personal.

Vías alternas:

Eje 4 Sur Xola, Eje Central Lázaro Cárdenas, Dr. José María Vértiz, Av. Universidad y Eje 5 Sur Eugenia para evitar la zona de Calzada de Tlalpan a la altura de Metro Viaducto.

GRUPO POLITICO ARAGÓN ONCE DE OCTUBRE

HORA: 16:30 hrs.

LUGAR: Cooperativa Luz y Fuerza del Centro en Av. Río de Guadalupe # 54 Colonia San Juan de Aragón alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.

MOTIVO: Reunión informativa en la que discutirán diferentes temas relacionados con las actividades en curso y para fortalecer la participación de la unidad de resistencia electricista.

Rutas alternas:

Av. 608, Av. Gran Canal del Desagüe, Eduardo Molina, Av. Loreto Fabela y Circuito Interior para rodear la zona de Río de Guadalupe en San Juan de Aragón.

COLECTIVA ROSAS ROJAS

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Universidad Pedagógica Nacional en Carretera Picacho Ajusco # 24 Colonia Héroes de Padierna alcaldía Tlalpan CDMX.

La colectiva feminista prendió fuego a una dovela de plástico. Foto: José Antonio García

MOTIVO: Jornada Estudiantil 8M, en la que realizarán diversas actividades en demanda de universidades y centros de estudios libres de acoso y violencia machista y aborto seguro, legal y gratuito; así como fin a la violencia patriarcal en México.

Opciones alternas:

Periférico Sur, Av. Insurgentes Sur, Camino a Santa Teresa, Av. México Ajusco y Fuentes del Pedregal para rodear la zona de Picacho Ajusco.

