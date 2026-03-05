Revocan amparo al ex de la actriz Yael Duval, enfrentará tentativa de feminicidio

Un magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México revocó el amparo que había permitido la liberación de Anuar N, ex pareja de la actriz Yael Duval, por lo que ahora el caso vuelve a prender las alertas en los tribunales, según datos del periodista Carlos Jiménez.

La resolución judicial señala que ahora el acusado enfrente el proceso penal por el delito de tentativa de feminicidio, luego de que las autoridades consideraron que existen elementos suficientes para continuar con la investigación.

La misma fuente señalan que el empresario Anuar deberá presentarse este viernes 6 de marzo de 2026 a una audiencia clave en los juzgados de la colonia Doctores. Durante esa diligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) buscará que el imputado permanezca en prisión mientras avanza el proceso legal por la presunta agresión contra la actriz. Se sabe que en caso de que no se presente a la audiencia le podrían girar una orden de aprehensión.

Yael lleva cinco años luchando por obtener justicia. Foto: X @c4jimenez

Yael fue golpeada estando embarazada

Actriz Yael Duval bajo amenazas.

Fue en 2018 cuando la actriz Yael Duval fue golpeada por su entonces pareja sentimental Anuar N, en las imágenes se pudo ver cómo la actriz está embarazada, pero eso no impide que el hombre la golpee en repetidas ocasiones.

Yael entonces hizo graves acusaciones de violencia física, hostigamiento y hasta amenazas de muerte, el sujeto permaneció un tiempo en el Reclusorio Sur en 2021, pero fue liberado poco tiempo después. En 2024 nuevamente Anuar fue detenido y llevado al Reclusorio Oriente, sin embargo, una vez más fue dejado en libertad al tramitar un amparo. Ahora en este mes de marzo de 2026 es posible que finalmente quede detenido por el delito de tentativa de feminicidio.

¿Quién es Yael Duval?

Actriz Yael Duval siendo golpeada.

Es actriz, modelo y conductora mexicana-francesa que ha participado en distintos proyectos televisivos y medios de entretenimiento. Nació el 23 de abril de 1990. Su carrera comenzó en el modelaje y concursos de belleza a inicios de la década de 2010. Posteriormente incursionó en la televisión y ganó mayor visibilidad en los medios.

Entre sus participaciones más conocidas destacan: Conductora del programa “Detrás de las Noticias” en Grupo Fórmula entre 2011 y 2014. Aparición como invitada en la serie de “Vecinos” en 2021, donde interpretó al personaje Alondra.

*bb