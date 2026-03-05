Mundial 2026: FIFA canceló 40% de reservaciones de hotel en la CDMX

La FIFA canceló alrededor del 40% de reservaciones de hotel que hizo en la Ciudad de México para el Mundial, dio a conocer la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM).

Los desbloqueos (liberaciones) de las reservas responden a la dinámica normal del mercado turístico, donde hoteles y agencias de viajes bloquean (reservan) habitaciones con base en expectativas de venta y, cuando estas no se materializan, los cuartos se liberan nuevamente al mercado”, añadió.

Alberto Albarrán, director general de la AHCM, expresó en una entrevista radiofónica matutina que de las dos mil habitaciones de hotel que la FIFA tenía reservadas en la capital cancelaron 800.

Javier Puente, presidente de la asociación, dijo en entrevista: “De los diez o 20 hoteles que hemos hablado, han sido mil 300 los cuartos que se han desbloqueado (cancelado), pero eso representa 1.7% de la oferta que hay en la ciudad y seguramente hoy ya están vendidos”.

Agregó que la FIFA “está comercializando todos los boletos, está comercializando también paquetes y en los paquetes incluyen a veces alojamiento. La FIFA ahí actúa como una agencia de viajes más”.

Dicha organización también compra habitaciones para su equipo de trabajo, las selecciones que van a jugar y los periodistas, y “esas habitaciones están confirmadas, reconfirmadas (...) y vamos a ser una de las mejores estancias del mundial”, aseguró.

No nos perjudican (las cancelaciones) y muy posiblemente nos beneficie, porque esas habitaciones las vamos a poder vender más caras”, concluyó Puente.

Brugada descarta cancelaciones masivas

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada descartó “cancelaciones masivas” de cuartos de hotel.

Lo que sí se ha registrado en las últimas semanas fue la “liberación de algunas habitaciones”, por parte de países que proyectaban jugar en la Ciudad de México o en las otras sedes del país, aseguró.

No hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos, en fin, todo está prácticamente lleno”, recalcó Brugada.

Temen a Airbnb

En conferencia, el presidente de la AHCM, Javier Puente, alertó que existen habitaciones de hospedaje por plataformas que no cuentan con garantías de seguridad y no están dentro de los protocolos para evitar delitos, como la explotación sexual infantil.

Indicó que existen unos 27 mil anfitriones que operan 54 mil cuartos de alquiler en plataformas, pero alertó que en las últimas semanas han visto como se ha incrementado unos siete mil departamentos en renta.

