Proyectan circuito de transporte público para Santa Fe

Se proyecta un sistema de transporte público interno con dos circuitos que conectarán puntos estratégicos en la zona de Santa Fe, así como la estación del Tren Interurbano, informó este miércoles la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Este sistema operará con autobuses eléctricos y contará con paradas seguras y señalizadas, agregó.

El proyecto busca reducir el uso del automóvil, disminuir la congestión vehicular y mejorar la conectividad en la zona.

Santa Fe concentra una alta demanda de viajes diarios, con más de 233 mil personas desplazándose en la zona. Lo que ha generado saturación vial y dependencia por el vehículo particular”, informó la Semovi.

“Además la demanda del Tren Interurbano ya supera los 66 mil usuarios diarios, evidenciando la necesidad de fortalecer su integración con sistemas de transporte local”, añadió.

El proyecto también contempla mejoras en el entorno peatonal, para priorizar a las personas y ordenar la movilidad de la zona.

La Semovi coordina el proyecto con la alcaldía Cuajimalpa.

Se estima que el llamado Circuito Safebús esté listo antes del Mundial, aunque la fecha será anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México.

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