Sacan 'tarjeta azul' contra la trata infantil en el Mundial CDMX; hoteles serán primer filtro

En la Ciudad de México se “sacará la tarjeta azul” al abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes durante el Mundial de 2026. Bajo esa premisa, UNICEF, en coordinación con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y autoridades capitalinas, presentó la campaña “Tarjeta Azul: cero tolerancia a la trata”, que busca convertir a huéspedes y trabajadores en una red de detección y denuncia.

Participarán los más de 800 hoteles que hay en la ciudad, donde la tradicional llave de acceso a las habitaciones será sustituida por una tarjeta azul con información para denunciar posibles casos de trata o abuso infantil.

El Sistema DIF capitalino instalará módulos de atención con psicólogos, trabajadores sociales y personal jurídico Foto: Especial

Números de emergencia

En ella se incluyen números de emergencia como el 911, la Línea Nacional contra la Trata, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia (800 5533 000), así como el servicio del número 089, para denuncias anónimas y también se habilitará un código QR con acceso a capacitación y protocolos.

La estrategia parte de la premisa de que la ciudad debe ser un espacio seguro para las infancias, por lo que incluso ante la sospecha se activarán mecanismos de alerta, precisó Maki Kato, representante adjunta de Unicef México.

CDMX rumbo al Mundial. Especial

Agregó que la Copa Mundial 2026 es una oportunidad única para demostrar que los grandes eventos pueden dejar un legado positivo; “donde quede evidente la cero tolerancia frente a una realidad” como es la explotación sexual y laboral infantil que registra cada año dos millones de víctimas a nivel mundial, de las cuales el 72 por ciento son niñas.

“El objetivo es claro: a la niñez se le cuida, no se le lastima. Queremos que cualquier persona pueda identificar señales de riesgo y denunciar”, señaló Maki Kato durante la presentación de la campaña a la que, además del sector hotelero, se prevé se sume la empresa de servicio de transporte privado por plataforma, Didi.

Para Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, el papel del sector hotelero será clave, al tratarse del primer punto de contacto con visitantes nacionales e internacionales.

Detalló que se buscará capacitar a 15 mil colaboradores de los 70 mil que hay en la ciudad.

Estas capacitaciones, se llevarán a cabo del 9 al 24 de abril y del 11 al 26 de mayo de forma presencial.

La formación para detectar posibles casos de trata, estarán disponibles en la plataforma digital accesible mediante el código QR de la Tarjeta Azul con el objetivo de que cualquier trabajador del sector turístico, tanto de la CDMX como del resto del país, pueda acceder a los contenidos.

“PRIMER FILTRO; LA RECEPCIÓN DE LOS HOTELES”

Puente subrayó que el primer filtro para detectar posibles casos estará en la recepción de los hoteles.

“El momento clave es cuando se registra al huésped. Ahí se puede identificar si hay una relación entre el adulto y el menor, si hay señales de alerta. Se hacen preguntas, como tipo de parentesco. y se activa el protocolo en caso necesario”, explicó.

En este contexto, la “tarjeta azul” busca que cada huésped, trabajador y visitante se convierta en un observador activo.

“Lo que estamos haciendo es que todos se vuelvan árbitros. Que sepan qué ver, cómo actuar y a dónde denunciar”, resumió Puente.

La denuncia será atendida por el Consejo Ciudadano, y derivada a la Fiscalía contra el Delito de Trata, de la Fiscalía General de Justicia capitalina, en tanto “psicólogas, psicólogos y abogadas del Consejo atenderán a las posibles víctimas”, dijo Gabriela González, representante del organismo.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México. Artistas y creadores de contenido, como Natalia Jiménez, y el tiktoker “Charro González”, se sumaron como embajadores de la campaña.

Si vemos si una niña, niño o adolescente, que parece estar en riesgo debemos reportarlo. La protección de la infancia es una responsabilidad compartida”, concluyó Maki Kato, de Unicef México.

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