PVEM CDMX avala exención de tenencia para autos con valor de hasta 638 mil pesos

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, celebró la aprobación de la reforma que amplía la exención del pago de la tenencia vehicular para automóviles con un valor de hasta 638 mil pesos, una medida que ya entró en vigor y que busca aliviar el bolsillo de miles de familias de la capital.

De acuerdo con el líder local del partido, esta actualización garantiza que más automovilistas conserven el beneficio fiscal. Anteriormente, el incremento general en el valor de los automóviles provocaba que un número importante de contribuyentes quedará excluido del esquema de apoyo, a pesar de requerirlo.

Sesma destacó que, para muchos capitalinos, el automóvil no es un lujo, sino una herramienta indispensable de trabajo y transporte diario. Por ello, calificó esta ampliación como un avance en materia de justicia fiscal, ya que reduce la carga económica y permite a las familias destinar ese ahorro a necesidades prioritarias como la salud, la educación y la alimentación.

Finalmente, el dirigente ecologista reiteró que la tenencia no debe ser una carga excesiva para los ciudadanos que solo buscan opciones de movilidad y estabilidad económica. Asimismo, subrayó que esta reforma es parte de una agenda más amplia de su partido, enfocada en generar beneficios concretos y construir una Ciudad de México más equitativa.