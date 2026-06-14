Balacera en Azcapotzalco; matan a cuatro adultos y hieren a dos jovencitas

En la colonia Pueblo Santa María Malinalco, de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, se registró una agresión directa en una casa con arma de fuego, lo cual provocó la muerte de cuatro personas y dos menores de edad quedaron lesionadas, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, reportaron a una persona lesionada en una vivienda en la calle Doctor Licéaga y entonces los policías que estaban en la zona fueron al domicilio.

Al llegar, dos jovencitas que presentaban manchas hemáticas pidieron ayuda pues dentro de su casa, estaban sus familiares lesionados, por lo que los policías solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil (PC) y de la Cruz Roja Mexicana que atendieron al apoyo, diagnosticaron a las adolescentes con heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladadas a un hospital infantil para su atención médica.

Los oficiales también tendieron a dos hombres de 39 y 13 años, y a dos mujeres de 35 y 26 años de edad, sin signos vitales por heridas de bala, por lo que se acordonó la zona y se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

En el domicilio se hallaron dosis de aparente droga, lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público; en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de los probables responsables que, de acuerdo con las primeras indagatorias, viajaban a bordo de tres motocicletas y al llegar al sitio, realizaron las detonaciones de manera directa en contra de las personas para luego darse a la fuga.