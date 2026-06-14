Retiran 3 mil 502 vehículos abandonados de calles de la alcaldía Cuauhtémoc

En la última semana, la alcaldía Cuauhtémoc retiró 61 vehículos en visible estado de abandono que ocupaban espacios de estacionamiento y generaban condiciones de deterioro urbano en distintas colonias de la demarcación. En lo que va de la actual administración, se han retirado 3 mil 502 vehículos abandonados.

La medida forma parte de la estrategia para recuperar espacios de uso común, mejorar el entorno urbano y atender una de las solicitudes más recurrentes de los vecinos, informó la alcaldía encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

De acuerdo con información de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, esta semana también fueron apercibidos 60 vehículos mediante la colocación de un aviso, con el fin de notificar a sus propietarios y brindarles la oportunidad de retirarlos o acreditar su situación jurídica antes de que proceda su traslado al depósito correspondiente.

Estas acciones se realizan de manera permanente a partir de reportes vecinales relacionados con vehículos que permanecen abandonados en la vía pública, muchos de ellos convertidos en puntos de acumulación de basura o que dificultan la movilidad y el uso adecuado del espacio público.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que estos operativos continuarán en las 33 colonias de la demarcación, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito, para mantener calles más ordenadas, seguras y accesibles para quienes viven y transitan diariamente por la alcaldía.