Caso Tania Flores: Juez ordenó se investiguen las circunstancias en que se le detuvo

En el caso de Tania Flores, detenida afuera de la escuela de sus hijas en Coyoacán el lunes pasado acusada de maltrato animal, el juez determinó la “absoluta libertad”, no la vinculó a proceso pues no existían medios de prueba suficientes y ordenó que se investigaran las circunstancias en las que se le detuvo pues no hubo perspectiva de infancia, ni se observaron los protocolos necesarios.

No fueron con los protocolos correctos, el juez determinó que se hagan las averiguaciones pertinentes a los dos elementos -de la fiscalía local- que se llevaron a Tania" detalló la abogada de Tania, Dafne Solís.

Tania fue detenida el lunes pasado, de forma agresiva con jaloneos, después de recoger a sus hijas de la escuela.

Entre las irregularidades que observó el juez es que los elementos de la fiscalía “no estaban debidamente uniformados, el hecho de que no fueron mujeres quienes detuvieron a Tania, que la detención ocurriera frente a dos menores, que son las hijas de Tania, sin tomar cómo las podía afectar. Además de que se dio en el entorno escolar, donde estaban sus compañeritos”.

Tania fue detenida el lunes pasado, de forma agresiva con jaloneos, después de recoger a sus hijas de la escuela. Especial

En ese sentido la abogada argumentó que la detención de Tania se dio sin perspectiva de género y sin perspectiva de infancia.

La abogada Solís detalló que Tania sufrió afectaciones físicas y psicológicas por la detención ocurrida el lunes pasado: tiene muy lastimada la mano en la que le pusieron las esposas, porque además la jalonearon de ese brazo y aún se recupera emocionalmente, del impacto de la detención tan agresiva y de haber estado muchas horas en Santa Martha Acatitla y separada de sus hijas.

La abogada recordó que la expareja de Tania, Ricardo de la Sela, la acusó de maltratar al bull dog de la familia, llamado Chulo.

Sin embargo el juez no vinculó a proceso a Tania al señalar que no había elementos de prueba suficientes contra ella. Por un lado se definió que no hubo maltrato hacia el perro pues Tania lo llevó a una clínica veterinaria para que lo cuidaran, y allí fue donde lo recogió Ricardo.

Por otro lado, la razón por la que el perro bajó de peso fue porque Tania le cambió el alimento, y el perro no quería comerlo pues estaba acostumbrado a otro tipo de alimento. Y la abogada Solís, explicó que Tania tuvo que cambiar a un alimento más barato, pues el hecho de que Ricardo dejó de dar pensión desde el mes de febrero pasado, la obligó a hacer ajustes en su economía.