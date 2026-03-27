Robo de vehículos en CDMX disminuye 30% durante primer trimestre de 2026

En la Ciudad de México el robo de vehículos registró una disminución de 30.18 por ciento de enero al 15 de marzo de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, informó la Jefa de Gobierno Clara Brugada durante la Reunión de Coordinación Interestatal de Paz y Seguridad, realizada en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.

Ante las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; de Morelos, Margarita Gómez Saravia; del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, así como autoridades de Puebla Guerrero y Tlaxcala, Brugada Molina destacó los avances en la reducción de delitos, como resultado de la coordinación entre entidades y el gobierno de México.

Destacó que el promedio diario de robo de vehículos ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos años; al pasar de casi 13 casos diarios en 2019 a 1.6 en 2026, mientras que el robo sin violencia se redujo de 26.6 a 11.5 casos diarios en el mismo periodo.

El trabajo conjunto, precisó “ha sido clave para enfrentar delitos que rebasan fronteras, como el robo de vehículos”.

Sin embargo, llamó a los gobiernos de entidades vecinas a fortalecer la coordinación interestatal para atender delitos de alto impacto, como homicidio, extorsión y tala ilegal, mediante estrategias conjuntas y evaluación permanente de resultados.

Asimismo, planteó avanzar hacia un sistema de videovigilancia metropolitana, que permita mejorar la persecución del delito en zonas limítrofes entre entidades.

Necesitamos reforzar la videovigilancia en toda la zona metropolitana para evitar que quienes cometen delitos crucen de una entidad a otra y evadan la acción de la justicia”, señaló.

En la reunión autoridades de los estados de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación regional en materia de seguridad.

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