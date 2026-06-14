¿Cómo estará el tráfico hoy en CDMX? Paseo en Bici, marcha y evento provocarán cierres viales

La Ciudad de México enfrenta este domingo 14 de junio diversas afectaciones a la circulación debido a la realización del Paseo Dominical Muévete en Bici, una marcha con destino al Zócalo capitalino y un evento programado en el Teatro Metropólitan.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cierres viales comenzaron desde las 08:00 horas y se mantendrán hasta aproximadamente las 14:00 horas, por lo que se recomendó a la ciudadanía anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

Como parte del programa Muévete en Bici, se habilitó un recorrido de alrededor de 57 kilómetros que conecta algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, entre ellos Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec, el Centro Histórico y la alcaldía Coyoacán. Durante el evento, las vialidades permanecerán abiertas exclusivamente para ciclistas, peatones y usuarios de vehículos no motorizados.

¿Qué avenidas tendrán restricciones?

Las principales avenidas con restricciones a la circulación son Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Calzada de Guadalupe, Avenida División del Norte, Avenida Patriotismo, Eje 7 Sur, Eje 2 Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Presidente Masaryk, además de diversos tramos del Centro Histórico y la zona de Chapultepec.

A estas afectaciones se suma una movilización social programada para las 09:30 horas, la cual partirá de las inmediaciones del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Se prevé que el contingente avance por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles del Centro Histórico, generando complicaciones adicionales al tránsito vehicular.

Asimismo, autoridades capitalinas alertaron sobre posibles congestionamientos en las inmediaciones del Teatro Metropólitan, ubicado en la calle Independencia número 90, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se llevará a cabo un evento a partir de las 10:00 horas.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas como Circuito Interior, Anillo Periférico, Avenida Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Río Churubusco, Fray Servando Teresa de Mier, Avenida Eduardo Molina, Canal del Norte y Río San Joaquín.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las condiciones del tránsito, respetar la señalización instalada a lo largo de los recorridos y atender las indicaciones de los agentes viales desplegados en distintos puntos de la ciudad.