Rinden homenaje a profesor del IEMS que se quitó la vida tras acusaciones en su contra

El dolor y la indignación se convirtieron en protesta este lunes al exterior del plantel Carmen Serdán del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), en la Ciudad de México.

Estudiantes, madres, padres de familia, compañeros de trabajo y colectivos sociales se congregaron para rendir un homenaje al profesor Alberto Israel Jasso, cuyo deceso por suicidio conmocionó a la comunidad educativa luego de haber sido señalado públicamente por una alumna.

La entrada principal de la escuela fue convertida en un altar improvisado con arreglos de flores blancas, veladoras encendidas y carteles con mensajes en su memoria.

Durante la manifestación, un grupo de estudiantes sostuvo que la conducta del profesor dentro de las aulas fue totalmente opuesta a las versiones divulgadas en su contra.

Estudiantes del plantel expresaron su respaldo a la trayectoria del docente y lamentaron el desenlace derivado de los señalamientos en su contra.

Los inconformes lamentaron el desenlace derivado de los señalamientos en contra del docente. Ricardo Vitela

"La verdad fue un gran maestro, una gran persona; siempre estuvo para nosotras dándonos consejos, apoyándonos y confiando en nosotras cuando nosotras no confiábamos. Para nosotras siempre será una gran persona y así lo recordaremos", declaró la alumna Montserrat Martínez.

Por su parte, la estudiante Melina Macías hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto que tienen las denuncias públicas y mediáticas sin verificar:

El deceso por suicidio conmocionó a la comunidad educativa. Ricardo Vitela

"Era una gran persona, preocupada por sus alumnos y por sus compañeros. Tenía una gran pasión por su trabajo y es muy injusto lo que está pasando. Deberían pensar bien en lo que van a hacer y en las consecuencias que pueden tener", enfatizó.

A la movilización se sumaron profesores pertenecientes a otros planteles del sistema IEMS, así como colectivos que impulsaron la consigna #SerHombreNoEsUnDelito.

Los manifestantes llamaron a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a no dejar el caso en el olvido, solicitando que se investiguen los hechos a fondo para deslindar responsabilidades sobre el entorno que rodeó la muerte del profesor Jasso.