Lluvias en CDMX provocan la caída de 28 árboles; HOY se esperan más precipitaciones

Las lluvias registradas la tarde- noche del miércoles 4 de marzo en la Ciudad de México provocaron la caída de al menos 28 árboles en distintos puntos de la capital, provocando afectaciones a vehículos, cableado y vialidades, sin reporte de personas lesionadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la precipitación fue ligera, pero con fuertes rachas de viento que se extendieron por gran parte del territorio capitalino.

BJ e Iztapalapa las más afectadas

Tras los reportes ciudadanos, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron a diversos puntos para retirar los ejemplares y atender las afectaciones.

De acuerdo con Protección Civil la mayor incidencia se registró en Benito Juárez e Iztapalapa, con ocho árboles derribados en cada demarcación.

En Coyoacán se contabilizaron cuatro; en Venustiano Carranza, tres; en Miguel Hidalgo, dos; mientras que en Xochimilco, Iztacalco y Cuauhtémoc se reportó la caída de un árbol en cada una.

En esta última demarcación un árbol de aproximadamente 15 metros de altura que cayó en la calle Incas, esquina con República de Perú, en la colonia Centro.

El ejemplar se desprendió de raíz y quedó recargado sobre la fachada de un inmueble, además de afectar cableado de fibra óptica y una motocicleta estacionada.

Otro árbol de dimensiones similares, también de 15 metros de longitud, se desplomó en la calle Cerro de Jesús, esquina con Canal de Miramontes, en la colonia Campestre Churubusco, en Coyoacán, afectando la circulación vehicular.

En la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, un árbol de 12 metros cayó en Oriente 259, esquina con Segunda Cerrada Canal de San Juan, lo que provocó daños en cableado de fibra óptica, precisó la SGIRPC.

ASPECTOS DE LA LLUVIA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO. Eduardo Jimenez Fernandez

En Iztapalapa, brigadas de emergencia acudieron a la calle Retorno 160, esquina Retorno 104 de Oriente 160, en la colonia Unidad Modelo, donde un árbol de aproximadamente 12 metros cayó sobre dos vehículos particulares estacionados.

En otro punto de la misma demarcación, en la calle Arroz esquina Campesinos, colonia Santa Isabel Industrial, un árbol de ocho metros derribó tres acometidas domiciliarias de la Comisión Federal de Electricidad.

Finalmente, en la alcaldía Venustiano Carranza, un árbol de cinco metros cayó en la calle 31, esquina con avenida 12, en la colonia General Ignacio Zaragoza. El tronco quedó recargado sobre la fachada de un inmueble sin que se reportaran personas heridas.

Las autoridades informaron que personal de emergencia continuó durante la noche con labores de seccionamiento y retiro de los árboles para liberar las vialidades y evitar riesgos para peatones y automovilistas.

HOY prevalecerá ambiente cálido con lluvias

Lluvia en calles de la zona Centro de la CDMX. Eduardo Jimenez Fernandez

Para este jueves prevalecerá ambiente cálido, cielo mayormente nublado, con ALTA probabilidad de lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de GRANIZO en gran parte de la Ciudad de México.

La temperatura máxima será de 22 grados Celsius y la mínima de 10 grados Celsius.

La madrugada de mañana viernes 6 de marzo será muy fría en partes altas del sur de la capital, adelantó Protección Civil.

*bb