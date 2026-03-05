Existen 8 carpetas de investigación abiertas por perros desollados en Xochimilco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) tiene abiertas ocho carpetas de investigación relacionadas con el hallazgo de 26 perros desollados y con huellas de tortura en el Bosque de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco, entre abril de 2023 y junio de 2024.

Las indagatorias continúan activas, sin personas detenidas por estos hechos, informó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

El caso volvió a llamar la atención pública el pasado 9 de febrero, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo de otro canino con severas lesiones en la misma zona donde previamente habían sido encontrados los animales desollados. Sin embargo, la Fiscal descartó este jueves que se trate de un episodio similar.

Especial

Detalló que la necropsia de ley y el dictamen pericial reveló que el canino murió por atropellamiento, no por mutilación o maltrato como los casos anteriores.

La fiscal señaló que actualmente se revisan grabaciones de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar al conductor responsable; en tanto, continúan en curso las investigaciones sobre los hallazgos ocurridos entre 2023 y 2024.

“Estamos trabajando en este y en las demás carpetas. No tenemos detenidos hasta el momento”, dijo al ser cuestionada, en una conferencia de prensa, sobre si existen personas detenidas.

Posible práctica de rituales

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho recordó que, cuando comenzaron a registrarse en el Bosque de Nativitas los hallazgos de perros desollados, se investigaron diversas hipótesis, incluida la posibilidad de que los animales fueran utilizados en rituales o sacrificios.

“En efecto, en algún momento se tuvo la hipótesis de que pudieran utilizarse para sacrificios. Hubo acciones de parte de la Fiscalía y la Secretaría, incluso se catearon dos inmuebles de personas dedicadas a actividades relacionadas con sacrificios”, explicó.

Durante esas diligencias aseguraron restos óseos de animales encontrados en los predios inspeccionados.

Foto: Cuartoscuro

Vázquez Camacho señaló que, tras las acciones preventivas y operativas realizadas por las autoridades, el fenómeno dejó de presentarse, hasta el pasado 9 de febrero.

Sin embargo, insistió en que este nuevo hallazgo no tiene relación con los casos de maltrato animal documentados en Nativitas.

*DRR*